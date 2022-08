Foudre à la Maison-Blanche: deux morts, deux blessés

WASHINGTON — Deux personnes qui avaient été grièvement blessées par la foudre près de la Maison-Blanche jeudi sont décédées, a annoncé vendredi la police américaine.

Deux autres victimes demeurent hospitalisées et on craint pour leur vie.

Deux aînés originaires de Janesville, au Wisconsin ― James Mueller, 76 ans, et Donna Mueller, 75 ans ― ont succombé à leurs blessures après que la foudre ait frappé le parc Lafayette, immédiatement à l’extérieur de l’enceinte de la Maison-Blanche, a dit la police.

Deux autres personnes, un homme et une femme, sont hospitalisées dans un état critique, a précisé la police. Leur identité n’a pas été dévoilée.

Les responsables n’ont pas précisé comment les victimes ont été blessées, indiquant seulement qu’il s’agissait d’une frappe de foudre.

Des membres du Secret Service et de la U.S. Park Police ont été témoins de l’accident jeudi soir et se sont précipités sur place pour porter secours aux victimes.

Des secouristes ont été appelés sur place tout juste avant 19 h. Toutes les victimes ont ensuite été transportées vers l’hôpital.