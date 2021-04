Français: le plan libéral prévoit une équipe dédiée au centre-ville de Montréal

MONTRÉAL — Le plan libéral pour renforcer la protection du français comporte une équipe dédiée au centre-ville de Montréal, le statu quo quant au nombre d’étudiants francophones dans les collèges anglophones, ainsi que la création d’un poste de Commissaire à la langue française.

De plus, il prévoit que dans les collèges anglophones, tous les étudiants seraient tenus de suivre au moins trois cours en français dans leur domaine d’étude: les sciences humaines ou de la nature, par exemple.

Le plan a été présenté vendredi par la cheffe de l’opposition officielle, Dominique Anglade, et la députée libérale porte-parole de ce dossier, Hélène David.

Le plan prévoit également l’application des dispositions de la Charte de la langue française aux entreprises de compétence fédérale — banques, télécommunications — et une «approche allégée» avec accompagnement pour l’application de la Charte de la langue française aux entreprises de 25 à 49 employés.

Pour ce qui est du sujet d’actualité de l’accès des étudiants francophones aux collèges anglophones, dont Dawson au centre de Montréal, Mme Anglade a proposé de le stabiliser au niveau de 2019 et de ne pas en accepter davantage.

«Là, ce serait la photo de 2019 pour les cégeps anglophones», a illustré la députée David.

L’ensemble des mesures pourrait coûter 400 millions $, peut-être même 500 millions $, a noté Mme David.

L’opposition libérale propose ainsi de créer un poste de Commissaire à la langue française, «une sorte de Vérificateur général de la langue française», a illustré Mme David. Il verrait à mener des études et des analyses sur l’état du français au Québec.

Et il aurait même une équipe dédiée au centre-ville de Montréal, ce que la députée David a décrit comme «un Swat Team qui devrait se rendre partout», constater la situation et formuler des suggestions sur ce qui doit être corrigé ou fait. Cette équipe dédiée travaillerait avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la Ville de Montréal et le nouvel Office québécois de la langue française que les libéraux veulent créer, plus proche du terrain.

Aussi, tant sur les campus universitaires que collégiaux, des cours de français seraient offerts gratuitement à tous les étudiants qui souhaitent parfaire leur maîtrise de la langue française.

Pour ce qui est du français langue de travail, l’opposition libérale veut préciser le sens du critère de la «nécessité» — ce critère qui permet à un employeur, lors du processus d’embauche, d’exiger la maîtrise d’une autre langue que le français lorsque cela est «nécessaire» à l’emploi.

«L’élastique a été pas mal étiré» entre ce qui est «nécessaire ou utile», a opiné la députée David. Il convient donc de mieux définir ce concept de «nécessité» pour les communications à l’extérieur du Québec et à l’international.

Mme Anglade a noté qu’un éventuel gouvernement libéral n’aurait pas besoin de recourir à la clause dérogatoire pour implanter les mesures qu’il souhaite faire adopter pour renforcer le fait français.