France: le président Emmanuel Macron tente de ralentir le variant Delta

PARIS — L’été est-il déjà terminé en France?

Il y a à peine trois jours, le pays a ouvert ses boîtes de nuit pour la première fois en 16 mois, achevant ainsi un effort national pour revenir à la normale juste à temps pour les vacances d’été. Mais avec le variant Delta qui entraîne désormais des infections résurgentes, de nouvelles restrictions potentielles se profilent.

Le président Emmanuel Macron tient une réunion de haut niveau sur le virus lundi matin, puis prononcera un discours télévisé dans la soirée, le genre de discours solennel qu’il a prononcé à chaque tournant de la pandémie en France.

Cette fois, on s’attend à ce qu’il annonce des plans pour une loi obligeant les travailleurs de la santé à se faire vacciner, et pourrait imposer des laissez-passer spéciaux pour fréquenter les restaurants ou participer à d’autres activités quotidiennes.

Autres possibilités : un retour aux limites du nombre de personnes autorisées dans les lieux publics qui viennent d’être levées en mai après l’un des plus longs confinements au monde. Ou une annonce que la France pourrait commencer à faire payer certains tests de dépistage, qui jusqu’à présent étaient gratuits pour tout le monde sur le territoire français.

Toute nouvelle mesure devrait être relativement douce pour le moment, mais visera à rappeler aux Français que la pandémie n’est pas encore terminée.

«Nous devons vivre avec le virus», a déclaré dimanche le ministre de l’Europe Clément Beaune. «Vivre avec le virus signifie que nous ne refermons pas tout.»

La principale arme du gouvernement, et son principal souci, est la vaccination. La France a vacciné 40 % de sa population et les vaccins sont largement disponibles pour toute personne de 12 ans et plus. Mais la demande a diminué ces dernières semaines – en partie à cause de l’hésitation et aussi parce que certaines personnes prévoient se faire vacciner à leur retour de vacances.

Pendant ce temps, les restaurants et bars français prospèrent à nouveau, le Tour de France attire des foules serrées à travers le pays et les vedettes hollywoodiennes posent bras dessus bras dessous et sans masque sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Les bises sur les joues font leur grand retour.

Alors que la discothèque La Bellevilloise a rouvert vendredi dans l’est de Paris, le propriétaire s’est préparé à la possibilité que la fête soit de courte durée. Mais les clients étaient ravis de retrouver la vie nocturne.

Le Parisien Laurent Queige a qualifié la situation de «libération, un immense bonheur». Une cliente, Sophie Anne Descoubès, s’est dite impressionnée par la rigueur avec laquelle la boîte de nuit a vérifié son code QR montrant qu’elle avait été entièrement vaccinée ou fraîchement testée, en déclarant : «Je n’ai aucune appréhension, juste un grand sentiment de joie et la volonté de danser.»

Les infections virales en France ont recommencé à augmenter il y a deux semaines et le service de santé SOS Médecins a enregistré une légère augmentation de la demande de traitement d’urgence contre le coronavirus. Le nombre de personnes dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs français diminue depuis des semaines, mais les médecins prévoient qu’il augmentera également dans les semaines à venir lorsque la hausse des infections au variant Delta frappera les populations vulnérables, comme en Grande-Bretagne et en Espagne.

Par ailleurs, M. Macron rencontre également des personnalités de l’industrie automobile lundi alors qu’il essaie de combiner ses messages de prévention liés au virus à un message d’espoir pour l’une des plus grandes économies du monde. De nouvelles infections menacent la très importante industrie touristique française et l’ambitieux plan de relance économique de M. Macron, neuf mois seulement avant la prochaine élection présidentielle.