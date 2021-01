François Legault demande à Ottawa d’interdire tous les voyages non essentiels

MONTRÉAL — Craignant que des voyageurs rentrent au pays avec le virus — et peut-être l’une des nouvelles souches en provenance de l’étranger —, François Legault demande à Justin Trudeau d’interdire rapidement tous les vols internationaux non essentiels.

Le premier ministre du Québec a fait cette demande lors d’un point de presse visant à faire le point sur la situation de la pandémie de COVID-19 dans la province, mardi à Montréal.

Pour M. Legault, ces déplacements sont un «point qui devient de plus en plus important, de plus en plus inquiétant».

Il a dit ne pas comprendre qu’une personne puisse décider d’aller dans un tout inclus «à Punta Cana ou à Cancun» et risquer de revenir avec le virus, de possiblement le propager et d’engorger encore davantage le système de santé.

M. Legault a ajouté que les nouvelles souches plus contagieuses provenant de l’étranger — comme celle venant du Royaume-Uni qui y a fait exploser le nombre de cas — sont actuellement une source d’inquiétudes pour la santé publique.

Il a indiqué avoir parlé de ces inquiétudes avec le fédéral en privé, mais qu’il est maintenant temps d’agir, de sorte qu’il demande officiellement une interdiction des voyages non essentiels, au moins jusqu’à ce que les personnes vulnérables soient toutes vaccinées.

«On n’est plus dans des souhaits, on n’est plus à allumer des lampions, on est à l’étape d’agir», a-t-il lancé.

M. Legault croit également que le gouvernement fédéral doit en faire plus en ce qui a trait au suivi des quarantaines, estimant que les appels robotisés au retour des voyages ne suffisent pas.

Il a ajouté que si Ottawa n’intervient pas, Québec songe à mettre en place des mesures sanitaires aux aéroports de la province.