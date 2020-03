François Legault demande d’éviter Montréal et l’Estrie

QUÉBEC — Le premier ministre François Legault a demandé vendredi aux Québécois d’éviter de se rendre inutilement à Montréal et en Estrie, les deux régions de la province les plus durement touchées par la pandémie de coronavirus.

Le moment n’est pas encore venu de fermer ces deux régions, a dit M. Legault, mais on ne doit pas non plus faire «exprès» pour s’y rendre.

«Les gens qui sont à Montréal et les gens qui sont en Estrie, c’est encore plus important de rester à la maison autant que possible», a ajouté le premier ministre.

M. Legault a ensuite révélé qu’il a demandé au ministère des Finances d’examiner comment on pourrait dédommager les gens qui gagnent moins que 2000 $ par mois, soit l’aide promise cette semaine par Ottawa. Il a promis d’annoncer des mesures sous peu.

Il s’est par ailleurs félicité de la réponse suscitée par son appel au bénévolat lancé jeudi. Plus de 12 000 jumelages auraient maintenant été effectués.

M. Legault a enfin demandé aux Québécois de faire preuve d’une grande vigilance et de ne pas hésiter à dénoncer à la police les situations de violence conjugale dont ils pourraient être au fait.