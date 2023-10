François Legault dénonce à son tour les attaques du Hamas en Israël

QUÉBEC — Après le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, c’est au tour du premier ministre québécois François Legault de dénoncer les attaques du Hamas en Israël.

En conférence de presse à Montréal mardi, il a déploré la mort d’un Québécois de 33 ans, Alexandre Look, qui participait à un festival de musique dans le sud du pays lorsqu’une fusillade a éclaté.

«Il n’y a rien, mais absolument rien, qui peut justifier que les terroristes du Hamas s’attaquent à des civils. Ce sont des gestes horribles», a déclaré le premier ministre Legault.

Il a ajouté que la nation québécoise était de tout coeur avec la population juive «de Montréal, là-bas en Israël et partout dans le monde».

La guerre a commencé après que les militants du Hamas eurent pris d’assaut Israël samedi, provoquant des fusillades dans les rues pour la première fois depuis des décennies.

Israël a promis des représailles, alors que le bilan de l’attaque surprise du Hamas au cours du week-end s’élève désormais à plus de 1000 morts.

Honteux

Concernant la manifestation pro-Palestine «pour célébrer ou supposément justifier l’assassinat de civils», M. Legault a déclaré que c’était «honteux» et «inacceptable».

Samedi après-midi, quelques centaines de manifestants se sont rassemblés au Square Dorchester, à Montréal, afin d’apporter leur soutien à la Palestine.

L’événement a été fortement critiqué, notamment par le ministre fédéral de l’Immigration, Marc Miller.

«Je suis vraiment très déçu de voir ces personnes qui se permettent de poser des gestes comme ça dans des moments aussi tragiques, aussi tristes», a affirmé François Legault.

Le fleurdelisé a d’ailleurs été mis en berne sur la tour centrale du parlement, ont annoncé mardi M. Legault et la présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy.

Dans un communiqué, Mme Roy a également tenu à offrir ses condoléances aux proches des nombreuses victimes, et à transmettre ses pensées aux populations qui subissent les violences.

L’ouverture du bureau du Québec à Tel-Aviv repoussée

Par ailleurs, la ministre québécoise des Relations internationales, Martine Biron, reporte sa mission en Israël, où elle devait s’envoler la semaine prochaine, en raison du conflit.

L’ouverture officielle du bureau du Québec à Tel-Aviv est repoussée, a indiqué son cabinet, qui précise que le directeur général du bureau, Alik Hakobyan, travaillera à partir de Québec.

Israël compte plus de 500 000 locuteurs francophones. Le bureau à Tel-Aviv doit notamment renforcer les relations gouvernementales et institutionnelles dans les domaines de la recherche et de l’innovation.