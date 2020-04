François Legault envisage une relance graduelle de l’économie au Québec

QUÉBEC — Le premier ministre François Legault envisage une réouverture de l’économie du Québec, une mesure qui devra être mise de l’avant de façon progressive et dans un souci de santé publique.

Tout en rappelant que les résidences pour aînés continuent de représenter un grand défi, M. Legault a qualifié la situation de «pas mal stable» à Montréal et dans les régions depuis un certain nombre de jours, au point de commencer à regarder comment rouvrir graduellement l’économie, de même que les écoles et les services de garde.

Lors de son point de presse quotidien mardi, le premier ministre a d’ailleurs insisté sur le terme graduel, le qualifiant de «mot important», et le répétant à plusieurs reprises.

De façon plus spécifique et en s’attardant uniquement sur le côté santé, M. Legault a déclaré que ce ne serait pas une bonne idée d’attendre au 1er septembre pour retourner 1 million d’enfants dans les écoles en même temps.

M. Legault dit avoir amorcé une consultation de son caucus de députés en plus d’avoir parlé aux trois chefs des partis d’opposition lundi.

Plus tôt lors de son point de presse, M. Legault a également annoncé que des médecins, spécialistes et généralistes, des infirmières, des préposés et des étudiants avaient confirmé leur travail dans les résidences pour aînés, en grande partie à temps plein, lundi, au point de combler 1000 des 2000 postes qui demeuraient vacants.

En annonçant ce résultat, le premier ministre s’est dit confiant de combler l’autre moitié d’ici demain.

En présentant son bilan de la situation au Québec, M. Legault a aussi précisé que 850 des décès enregistrés dans la province touchent des personnes qui provenaient de résidences pour aînés.

Il a aussi déclaré que sur les 2600 résidences pour aînés, il y en a 2300 où il n’y a aucun cas de COVID-19. De plus, sur les 300 établissements restants, M. Legault estime que la situation est sous contrôle dans 220 d’entre eux.