François Legault et ses homologues provinciaux rencontreront Trudeau

QUÉBEC — François Legault et ses homologues des autres provinces rencontreront le premier ministre Justin Trudeau au début de décembre concernant l’enjeu épineux des transferts fédéraux en santé.

La pandémie actuelle a fait exploser les budgets des gouvernements en santé et les provinces en profitent pour revenir à la charge avec cette vieille revendication.

Depuis la fin des années 1990, le fédéral a réduit sa part de financement du système de santé et les provinces et territoires demandent à ce qu’il revienne à sa proportion d’autrefois, soit 35 pour cent, pour pouvoir combler les besoins croissants en services et en soins. Actuellement la part d’Ottawa est estimée à 22 pour cent.

La date de la rencontre n’a pas encore été déterminée, ni le lieu. On ne sait pas non plus si les premiers ministres se rencontreront tous dans une même salle ou si ce sera une téléconférence, selon ce qu’a laissé entendre un porte-parole du cabinet de François Legault.

Ce sommet se déroulera sous l’égide du Conseil de la fédération, dont la présidence tournante revient au Québec cette année.

La tentative de créer un front commun des provinces fondé sur un ensemble de revendications en santé toujours été périlleuse. Le précédent gouvernement Couillard avait pris part à un front commun de ce genre qui s’était effrité quand le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador et la Saskatchewan avaient notamment fini par signer des ententes particulières avec le fédéral.