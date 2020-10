François Legault insiste sur le dépistage, le traçage et l’isolement

QUÉBEC — Le premier ministre François Legault continue de demander aux Québécois d’aller se faire tester s’ils ont des symptômes de COVID-19 ou s’ils ont été en contact avec des gens infectés.

M. Legault a noté mardi qu’un million de Québécois se sont inscrits dans l’application Alerte COVID au cours des deux dernières semaines, ce qui peut permettre de détecter rapidement certains contacts potentiels.

«Il faut travailler ensemble sur le dépistage et le traçage et isoler les personnes positives», a-t-il rappelé.

Le gouvernement a des responsabilités, a-t-il ajouté, mais chaque citoyen a un devoir de respecter les consignes, d’aller se faire tester quand c’est nécessaire et de répondre aux appels de la santé publique.

Visiter les personnes seules

François Legault s’est dit conscient que les restrictions imposées actuellement dans les zones rouges de la province peuvent être difficiles à vivre et avoir des effets sur la santé mentale.

Il a rappelé que les personnes seules ont le droit d’avoir la visite d’une personne.

Il a d’ailleurs invité les Québécois qui connaissent des personnes seules à aller les visiter.

Il a aussi indiqué que son équipe «regarde» la possibilité d’assouplir éventuellement certaines mesures, notamment pour les jeunes fréquentant les cégeps et les universités.

«Est-ce que c’est possible qu’un pourcentage des étudiants des cégeps et des universités puissent aller y faire un tour de temps en temps?», a-t-il évoqué, ajoutant que son gouvernement se penchait aussi sur le cas des sports, des restaurants et des gyms.

«Au fur et à mesure qu’on sera capable d’enlever les restrictions, on va le faire, mais il faut réduire les contacts», a-t-il indiqué.