François Legault vante le bilan environnemental du Québec devant Al Gore

NEW YORK — Le premier ministre du Québec, François Legault, a vanté son bilan environnemental mardi lors d’une rencontre des représentants du groupe Beyond Oil and Gas Alliance. L’ancien vice-président américain, Al Gore, était du nombre.

«Nous travaillons pour faire de l’aluminium vert, de l’acier vert, des bus électriques. Et nous allons construire tout cela avec l’énergie propre», a affirmé le premier ministre en anglais alors qu’il était assis tout juste à côté d’Al Gore qui agissait à titre de président pour la séance.

François Legault a aussi expliqué à ses collègues que le Québec avait cessé l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures et qu’il allait vendre de l’énergie propre provenant de l’hydroélectricité à New York.

La rencontre s’est déroulée dans une salle de la Délégation générale du Québec à New York. M. Legault a aussi fait un parallèle entre le caractère identitaire distinctif du Québec et ses actions pour l’environnement.

«Je suis très fière de pouvoir dire que si l’on regarde le niveau de gaz à effet de serre par personne, nous avons le taux le plus bas du Canada et le plus bas des États-Unis», a-t-il lancé.

«L’avenir de l’humanité est en jeu»

L’ancien vice-président des États-Unis – qui est aussi connu pour être un fervent défenseur de la cause environnementale – a fait un plaidoyer contre les énergies fossiles.

«Nous ne commencerons vraiment à résoudre la crise climatique que lorsque nous commencerons à abandonner rapidement le charbon, le gaz et le pétrole», a-t-il affirmé.

L’ancien vice-président a aussi lancé un appel à la mobilisation. «Le désespoir climatique est, en lui-même, une forme de déni. Nous n’avons pas le temps de désespérer. Nous avons du pain sur la planche. L’avenir de l’humanité est en jeu», a-t-il martelé.

Le groupe Beyond Oil and Gas Alliance regroupe des gouvernements qui travaillent pour l’arrêt progressif de la production de pétrole et de gaz. Le Québec en fait partie tout comme la France, l’Irlande et le Portugal entre autres. Elle est dirigée par les gouvernements du Danemark et du Costa Rica.