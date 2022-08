François Legault veut créer un fonds pour la santé des plans d’eau

MONTRÉAL — Le premier ministre François Legault promet que si son parti est réélu, il créera un fonds de 650 millions $ pour la santé des différents plans d’eau du Québec.

Une partie de ce financement proviendrait «d’une augmentation des redevances des industries qui utilisent notre eau», a indiqué François Legault en précisant qu’il faut «envoyer le signal» que l’eau est importante et qu’il faut réduire le gaspillage industriel de l’eau.

Le «Fonds bleu» permettrait de financer des mesures existantes, mais aussi de nouvelles initiatives.

Il servira notamment à lutter contre des plantes envahissantes, instaurer un nouveau programme de mise aux normes des installations sanitaires individuelles, améliorer le financement du Réseau de surveillance volontaire des lacs, créer un programme de nettoyage des berges, prévenir les pénuries d’eau, mieux caractériser la composition des rejets municipaux, soutenir les agriculteurs dans la revégétalisation des bandes riveraines, et financer la recherche sur l’eau, a indiqué François Legault.

«Au cours des ans, on a peut-être un peu trop tenu cette richesse-là pour acquise. On doit faire plus attention à notre eau au Québec. Quand on voit la sécheresse en France, aux États-Unis, au Mexique, on réalise à quel point cette eau est stratégique pour l’avenir», a indiqué le premier ministre et chef de la Coalition avenir Québec, en ajoutant qu’il faut «donner plus d’amour à nos lacs et à nos rivières».

François Legault a fait cette promesse de campagne à Trois-Rivières, accompagné du ministre de l’Environnement, Benoit Charette, de la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, du ministre du Travail, Jean Boulet, et d’autres candidats de la région.