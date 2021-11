François-Philippe Champagne à Washington pour parler de la chaîne d’approvisionnement

OTTAWA — Le ministre fédéral François-Philippe Champagne entame mercredi deux jours de réunions à Washington dans le but d’aider à débloquer la chaîne d’approvisionnement de l’Amérique du Nord.

François-Philippe Champagne est le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, un portefeuille qu’il décrit comme étant au cœur de la reconstruction de l’économie canadienne après la pandémie de COVID-19.

Le ministre Champagne a indiqué qu’il poussera le secteur minier des terres rares du Canada en grande partie inexploité, ce qui permettrait aux États-Unis d’être moins dépendants de la Chine, le principal fournisseur mondial de ces minéraux.

Les goulots d’étranglement induits sur la chaîne d’approvisionnement par la pandémie ont créé des pénuries de semi-conducteurs et de minéraux de terres rares nécessaires pour tout alimenter, des ordinateurs et téléphones portables aux véhicules électriques.

La visite de François-Philippe Champagne se produit dans la foulée des discussions que le premier ministre Justin Trudeau, le président américain Joe Biden et d’autres ont tenus lors du sommet du G20 la semaine dernière à Rome concernant le déblocage de la chaîne d’approvisionnement qui ont obstrue les ports américains.

Le ministre Champagne est d’avis que le continent nord-américain doit avoir une vision plus «régionale» de la chaîne d’approvisionnement afin d’être plus autonome et moins vulnérable aux forces étrangères.