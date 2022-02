Frank Serpico est honoré pour sa bravoure 50 ans après sa blessure

NEW YORK — Plus de 50 ans après que Frank Serpico a témoigné de la corruption endémique au sein de la police de New York, le «NYPD» a finalement reconnu ses services méritoires et sa blessure subie dans l’exercice de ses fonctions, en lui remettant un certificat officiel et une médaille d’honneur.

Mais l’ancien enquêteur infiltré, aujourd’hui âgé de 85 ans, a reçu ces honneurs par la poste, jeudi, a écrit le «New York Daily News».

Frank Serpico avait témoigné en décembre 1971 devant une commission créée par le maire John Lindsay pour enquêter sur la corruption policière à New York.

L’enquêteur brisait alors la «loi du silence» entre policiers, qui refusaient par exemple de témoigner contre un collègue.

Al Pacino avait personnifié le courageux enquêteur dans le film à succès de Sidney Lumet en 1973, et son histoire est également relatée dans un livre du journaliste Peter Maas, qui a coscénarisé le film.

L’ancien journaliste de l’Associated Press Larry McShane, aujourd’hui au «Daily News», avait interviewé M. Serpico en décembre pour le 50e anniversaire de sa comparution devant la Commission Knapp.

«J’ai senti que j’allais enfin le dire au monde entier et que personne ne m’interromprait, a déclaré l’ancien enquêteur depuis son domicile dans le nord de l’État de New York. Je me suis dit: je connais la vérité. Chaque mot était personnel et venait du cœur.»

Quelques mois avant de témoigner devant la commission, Frank Serpico avait reçu une balle au visage lors d’une arrestation pour une affaire de drogues à Brooklyn, en 1971. Il a soutenu que ses collègues qui l’accompagnaient n’avaient jamais alerté le central qu’un policier avait été abattu — le fameux «officer down!».

Alors que le Service de police de New York (NYPD) avait reconnu sa blessure en 1972, la médaille avait par contre été remise sans cérémonie ni certificat qui l’accompagnent habituellement, déclarait M. Serpico au Daily News en décembre.

Après la publication de cet article, le maire Eric Adams, un ancien policier, avait assuré M. Serpico qu’il recevrait sa médaille dans les formes.

Jeudi, M. Serpico a publié sur Twitter une photo de la médaille d’honneur encadrée et du certificat qui l’accompagne. On y lit notamment: «en reconnaissance d’un acte individuel de bravoure exceptionnel accompli dans l’exercice de ses fonctions».