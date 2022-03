Frappe aérienne contre une base militaire en Ukraine: 35 morts et 134 blessés

LVIV, Ukraine — Au moins 35 personnes ont été tuées et 134 autres blessées lors d’une frappe aérienne russe contre une base militaire d’entraînement dans l’ouest de l’Ukraine, située près de la frontière avec la Pologne, selon les autorités locales citées par la chaîne américaine ABC news.

Le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kozytskyi, a déclaré que les forces russes ont tiré plus de 30 missiles de croisière sur le champ de tir de la base militaire de Yavoriv, située à 30 kilomètres au nord-ouest de la ville de Lviv et à 35 kilomètres de la frontière de l’Ukraine avec la Pologne.

L’assaut a rapproché la guerre de la frontière avec la Pologne. Un diplomate russe de haut rang a averti que Moscou considérait les envois étrangers de matériel militaire en Ukraine comme des «cibles légitimes».

Les États-Unis et l’OTAN envoient régulièrement des instructeurs au champ de tir, aussi connu sous le nom de Centre international de maintien de la paix et de sécurité, pour former le personnel militaire ukrainien. L’installation a également accueilli des exercices internationaux de l’OTAN.

Des soldats russes ont également tiré sur l’aéroport d’Ivano-Frankivsk, une ville de l’ouest de l’Ukraine située à 250 kilomètres de la frontière ukrainienne avec la Slovaquie et la Hongrie.