Frappe policière contre le trafic de stupéfiants à Québec

QUÉBEC — L’Équipe d’enquête contre le crime organisé de Québec a procédé à une série d’arrestations et de perquisitions en lien avec le trafic de stupéfiants.

L’opération qui a mobilisé plus d’une trentaine de policiers de divers services, jeudi, s’est soldée par trois arrestations, soit un homme et deux femmes. Ces individus ont été libérés en attente de la suite des procédures judiciaires.

Lors de cette frappe policière, un total de cinq perquisitions ont aussi été menées à différentes adresses sur le territoire de la ville de Québec, a indiqué la Sûreté du Québec (SQ) par voie de communiqué, vendredi.

Parmi les items saisis se trouvent environ quatre kilos de cocaïne, un peu plus de 550 comprimés de métamphétamine, deux presses à cocaïne, une quinzaine de téléphones cellulaires et deux véhicules saisis. La police a aussi récupéré plusieurs sommes d’argent: près de 615 000 $, environ 1500 $ US et près de 1500 euros, a détaillé la SQ.

Les corps policiers municipaux de Québec et de Lévis, ainsi que l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA), l’Escouade régionale mixte Saguenay, la Division des interventions du crime organisé de Québec et l’Agence des services frontaliers du Canada ont également participé à l’opération.