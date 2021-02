Frappes américaines en Syrie contre des installations de milices soutenues par l’Iran

WASHINGTON — Les États-Unis ont lancé jeudi des frappes aériennes en Syrie, ciblant des installations proches de la frontière irakienne utilisées par des milices soutenues par l’Iran. Le Pentagone a déclaré que les frappes étaient des représailles à une attaque à la roquette en Irak au début du mois qui a tué un entrepreneur civil et blessé un militaire américain et d’autres soldats de la coalition.

La frappe aérienne a été la première action militaire entreprise par l’administration du président Joe Biden, qui, au cours de ses premières semaines, a souligné son intention de se concentrer davantage sur les défis posés par la Chine, alors même que les menaces au Moyen-Orient persistent. La décision de l’administration Biden d’attaquer en Syrie ne semble pas indiquer une intention d’élargir l’implication militaire américaine dans la région, mais plutôt de démontrer une volonté de défendre les troupes américaines en Irak.

«Je suis confiant quant à la cible que nous avons visée, nous savons ce que nous avons atteint», a déclaré le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, aux journalistes s’étant envolés avec lui de la Californie à Washington. S’exprimant peu de temps après les frappes aériennes, il a ajouté: «Nous sommes convaincus que cette cible a été utilisée par les mêmes militants chiites qui ont mené les frappes», faisant référence à l’attaque à la roquette le 15 février dans le nord de l’Irak.

M. Austin a affirmé qu’il avait recommandé cette action militaire au président Biden.

Auparavant, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré que l’action américaine était une «réponse militaire proportionnée» assortie de mesures diplomatiques, y compris la consultation des partenaires de la coalition.

«L’opération envoie un message sans ambiguïté: le président Biden agira pour protéger le personnel américain et de la coalition», a déclaré M. Kirby. «En même temps, nous avons agi d’une manière délibérée qui vise à désamorcer la situation générale dans l’est de la Syrie et en Irak.»

M. Kirby a affirmé que les frappes aériennes américaines «ont détruit plusieurs installations à un point de contrôle frontalier utilisées par un certain nombre de groupes militants soutenus par l’Iran», y compris les organisations Kataib Hezbollah et Kataib Sayyid al-Shuhada. Les États-Unis ont attribué par le passé plusieurs attaques contre des intérêts et du personnel américains en Irak au Kataib Hezbollah.

Les forces américaines ont été considérablement réduites en Irak à 2500 hommes et ne participent plus aux missions de combat avec les forces irakiennes dans les opérations en cours contre Daech (le groupe armé État islamique).

Par Lolita C. Baldor et Robert Burns – The Associated Press