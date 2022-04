Frappes russes près d’Odessa et des scènes de massacres dans le nord de Ukraine

KYIV, Ukraine — L’armée russe annonce qu’elle a frappé une raffinerie et des dépôts de carburant autour du port stratégique de la mer Noire d’Odessa, en Ukraine.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, le major général Igor Konashenkov a déclaré que des navires et avions russes ont tiré des missiles dimanche pour frapper les installations, qui, selon lui, ont été utilisées pour fournir du carburant aux troupes ukrainiennes près de Mykolaïv.

Des frappes aériennes russes ont aussi détruit les dépôts de munitions à Kostiantynivka et Khresyshche, selon M. Konashenkov.

Dans un message publié par l’agence de presse italienne ANSA, le photographe italien Carlo Orlandi affirme que la ville d’Odessa s’est réveillée au son des sirènes militaires à 5h45. Le bruit de bombes tombant sur la ville portuaire s’est immédiatement fait entendre.

Il a ensuite décrit une colonne de fumée noire s’élevant des cibles, et des bâtiments en feu.

«Ce que nous pouvons voir, c’est un écran dense de fumée noire, et une explosion après l’autre», a affirmé le photographe de presse.

L’état-major de l’armée ukrainienne a déclaré dimanche que les unités russes se sont retirées des zones au nord du pays vers le pays voisin du Belarus, qui a servi de base à l’invasion russe, complétant ainsi leur retrait de cette partie du pays.

L’armée ukrainienne dit avoir repris le contrôle total de la ville de Pripyat située près de la frontière avec le Belarus et non loin de la centrale nucléaire déclassée de Tchernobyl.

Dans la capitale ukrainienne, le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, s’est dit sous le choc devant des crimes qu’il a attribué aux soldats russes dans la ville de Bucha, au nord-ouest de la capitale.

En entrevue au quotidien allemand Bild dimanche, M. Klitschko a affirmé que «ce qui s’est passé à Bucha et dans d’autres banlieues de Kyiv ne peut être qualifié que de génocide».

Sur place dimanche, une équipe de l’agence The Associated Presse (AP) a vu les corps d’au moins neuf personnes qui semblent avoir été exécutées. Au moins deux d’entre elles avaient les mains liées dans le dos. Il s’agissait de civils et au moins trois étaient nus à partir de la taille. L’un d’eux a reçu une balle à bout portant.

Pour le maire de Kyiv, il ne fait aucun doute que le président russe Vladimir Poutine est le grand responsable de ces «crimes de guerre cruels».

Il a appelé le monde entier et en particulier l’Allemagne à mettre immédiatement fin aux importations de gaz de la Russie.

«Surtout pour l’Allemagne, il ne peut y avoir qu’une seule conséquence : plus un sou ne devrait aller à la Russie, c’est de l’argent sanglant utilisé pour massacrer des gens», a affirmé le maire de Kyiv.