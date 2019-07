Fraude alléguée à la Romaine 3: cinq personnes et trois compagnies accusées

MONTRÉAL — Des sous-traitants d’Hydro-Québec qui auraient été impliqués dans une fraude alléguée d’environ 700 000 $ au complexe hydroélectrique de la Romaine 3 font face à plusieurs dizaines d’accusations criminelles.

Au total, ce sont cinq personnes et trois compagnies qui font face à 48 chefs d’accusation concernent de la fraude, fabrication de faux, usage de faux et complot pour fraude.

Arrêtés plus tôt cette semaine, Josée Beaulieu, Claude Guérin, Bertrand Dupont, Alain Tremblay et Jean-François Marchand ont comparu, vendredi, au palais de justice de Longueuil, avant d’être remis en liberté. Les trois entreprises concernées sont le Centre du camion Côte-Nord, Les Entreprises Dupont 1972 et Excavations Marchand et fils.

«Dans ce cas-ci, ce sont des démarches de contrôle de contrats qui ont mené en 2017 à l’ouverture d’une enquête, a expliqué un porte-parole d’Hydro-Québec, Cendrix Bouchard. L’enquête a fait en sorte que nous avons dévoilé les résultats au Directeur des poursuites criminelles et pénales, qui a pris la décision de porter des accusations.»

De la fausse facturation figurerait parmi les faits reprochés, qui se seraient déroulés du 10 mars 2014 au 24 janvier 2017, selon le mandat d’arrestation.

Selon le Registre des entreprises, Mme Beaulieu, qui demeure à la même adresse que M. Guérin, est identifiée comme la titulaire de Centre du camion Côte-Nord. M. Dupont est lié à Les Entreprises Dupont 1972, alors que M. Marchand demeure à Victoriaville, où se trouve Excavations Marchand et fils.

Une des compagnies accusées avait également obtenu un contrat pour le chantier de la Romaine 4 avant l’ouverture de l’enquête en 2017. Celle-ci pourra poursuivre son travail jusqu’à la conclusion des procédures en cours.

Advenant une condamnation criminelle, il sera impossible pour les personnes et compagnies impliquées d’obtenir des contrats publics.

Le dossier doit revenir devant le tribunal le 12 septembre.