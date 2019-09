Fredette: le jour des meurtres, il avait atteint son point de rupture, dit son avocat

SAINT-JÉRÔME, Qc — L’avocat d’Ugo Fredette, accusé de deux meurtres prémédités, dont celui de son ex-conjointe Véronique Barbe, a présenté jeudi matin au jury la version de son client: le jour des meurtres, il avait atteint son «point de rupture», et il n’avait voulu tuer personne.

Me Louis-Alexandre Martin a fait sa déclaration d’ouverture jeudi, afin de présenter sa théorie de la cause pour la défense de son client.

Le procureur n’a pas dit au jury de blanchir son client: il lui a plutôt demandé de l’acquitter des accusations de meurtre prémédité et de le trouver coupable d’homicide involontaire.

Pour trouver quelqu’un coupable de meurtre, il faut que la Couronne démontre que l’accusé avait l’intention de tuer. Et Ugo Fredette n’avait pas cette intention, a fait valoir l’avocat.

«Sans intention, nul meurtre comme condamnation», a-t-il répété en faisant face au jury, dans une salle du palais de justice de Saint-Jérôme.

Cette cause va porter sur un homme malmené psychologiquement, et parfois physiquement, «qui va atteindre son point de rupture», a expliqué Me Martin.

Il a dépeint un homme en amour avec sa conjointe, qu’il connaît depuis l’école primaire. Mais elle crie contre lui, le dénigre devant les autres et même sur les réseaux sociaux. Il passe par-dessus tout cela, mais ça lui fait mal: il encaisse et encaisse, explique Me Martin.

Le jour où la femme a été retrouvée morte chez elle, ils ont eu une violente altercation et elle lui a fait une menace qui l’a jeté dans un état de panique totale et lui a fait perdre le nord, a relaté Me Martin. Les médias ne peuvent toutefois révéler pour le moment sur quoi portait cette menace, en raison des ordonnances prononcées par la Cour.

«Il snappe», a lancé Me Martin aux membres du jury. Mais c’est Véronique qui l’attaque avec un couteau. Il la bloque, puis sa mémoire n’est que par «flashes» à ce moment. Il se rappelle un coup de couteau sur le bras de la femme. Après, c’est le «black-out», explique le procureur.

Puis, il se souvient d’avoir vu Véronique, par terre, un couteau planté dans son corps.

Les faits avancés jeudi matin par l’avocat d’Ugo Fredette n’ont pas encore été prouvés devant le jury et ne constituent pas de la preuve. Dans ce but, Me Martin appellera bientôt des témoins à la barre.

Fredette a plaidé non coupable aux deux accusations de meurtre prémédité. La première est d’avoir assassiné son ex-conjointe en septembre 2017 et la seconde est d’avoir tué le même jour Yvon Lacasse, un homme de 71 ans dont il aurait volé le véhicule après l’avoir croisé dans une halte routière lors de sa fuite, dans laquelle il avait entraîné un jeune enfant.

L’accusé, âgé de 43 ans, avait été arrêté le 15 septembre 2017 en Ontario.

Il est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire.

La théorie de la Couronne est qu’Ugo Fredette n’acceptait pas sa séparation et qu’il a poignardé à mort Véronique Barbe de 17 coups de couteau. Le procès devant jury a débuté le 6 septembre dernier. La Couronne a fini de présenter sa preuve et de faire entendre ses témoins mardi.

Le meurtre prémédité est l’accusation la plus grave du Code criminel canadien. Elle entraîne automatiquement une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.