Freeland appelle les entreprises à la patience concernant la frontière

OTTAWA — La vice-première ministre Chrystia Freeland exhorte les entreprises canadiennes à faire preuve de patience alors que le gouvernement fédéral fait face à des questions insistantes au sujet de son plan de réouverture de l’économie et de la frontière.

La Chambre de commerce du Canada a accueilli Mme Freeland lors d’un événement virtuel mercredi pour discuter du budget fédéral de lundi, mais la vice-première ministre et ministre des Finances a été interpellée sur les plans du gouvernement quant à la réouverture de la frontière.

Bien qu’il ait reconnu qu’il était impossible pour le moment de fixer des dates spécifiques, le président du groupe d’affaires, Perrin Beatty, a suggéré que le gouvernement pourrait définir les critères qu’il utilisera pour déterminer à quel moment les restrictions aux frontières peuvent commencer à être assouplies — ou prendre fin entièrement.

Mme Freeland a cependant refusé de fournir des détails, car elle a souligné à plusieurs reprises la nature imprévisible de la COVID-19.

«Une chose que je voudrais tous nous rappeler, c’est que ce virus, comme me l’a dit un médecin, est très sournois», a-t-elle déclaré à M. Beatty.

«Cela nous a surpris à plusieurs reprises en cours de route, y compris avec les variants, et y compris avec les endroits dans le monde où de nouveaux variants sont apparus.»

Et tout en reconnaissant que les entreprises canadiennes veulent — et ont besoin — de prévisibilité, elle a demandé de la patience et de la «flexibilité».

«Ce que vous voulez tous, c’est tout à fait compréhensible, c’est la prévisibilité et la certitude et savoir quand et comment les choses se passeront», a-t-elle déclaré. «Nous devons tous faire preuve d’un peu de flexibilité, car nous faisons face à une menace qui est flexible dans la façon dont elle nous attaque.»

Le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, a annoncé mardi que le Canada prolongeait les restrictions sur les voyages non essentiels en provenance des États-Unis et d’outre-mer — au moins jusqu’au 21 mai — tandis qu’une troisième vague de cas de COVID-19 marquée par des variants provenant de l’étranger balaie le pays.

Des restrictions ont été imposées pour la première fois au début de la pandémie au printemps dernier. Le département américain de la Sécurité intérieure a écrit mardi sur Twitter qu’il était «engagé dans des discussions avec le Canada et le Mexique pour assouplir les restrictions à mesure que les conditions de santé s’améliorent».

Mme Freeland a également souligné l’importance des vaccins pour surmonter la pandémie et rouvrir la frontière et l’économie, et a demandé aux chefs d’entreprise canadiens d’encourager la vaccination dans leurs communautés.

M. Beatty, quant à lui, a révélé que Santé Canada était actuellement en pourparlers avec son organisation sur l’utilisation de son réseau d’affaires pour distribuer des trousses de test rapide aux entreprises à travers le pays.

Il a indiqué que des trousses avaient déjà été distribuées par des chambres de commerce dans certaines collectivités du sud de l’Ontario et que l’organisation exhortait les gouvernements provinciaux à laisser le personnel non médical faire passer les tests de dépistage.