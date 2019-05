Freeland n’a jamais pu parler des détenus canadiens avec son homologue chinois

OTTAWA — La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a admis mardi qu’elle n’avait encore jamais pu discuter avec son homologue chinois des deux Canadiens accusés par Pékin d’atteinte à la sécurité nationale.

Mme Freeland a indiqué au Comité des affaires étrangères de la Chambre des communes qu’elle souhaitait toujours avoir cette conversation, mais que Pékin restait sourd à ses invitations. Selon la ministre, le Canada n’est pas le seul pays à critiquer cette pratique chinoise qui consiste à retarder les rencontres «au plus haut niveau».

Michael Kovrig et Michael Spavor sont détenus en Chine depuis décembre, vraisemblablement en représailles à l’arrestation à Vancouver de la dirigeante de Huawei, Meng Wanzhou, en vertu d’un mandat d’extradition délivré par les États-Unis.

«En ce qui concerne mes contacts avec mes homologues chinois, j’ai parlé à quelques reprises directement avec l’ambassadeur de Chine au Canada», a précisé Mme Freeland mardi. «Je serais heureuse d’avoir une conversation directe avec Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères. Nous avons clairement indiqué aux autorités chinoises que nous étions prêts pour cette conversation.»

Mme Freeland a par ailleurs salué le courage et la débrouillardise de MM. Kovrig et Spavor, que des diplomates canadiens ont rencontrés environ une fois par mois depuis leur détention.

La ministre comparaissait devant le Comité permanent des affaires étrangères et du développement international des Communes afin de discuter des budgets de dépenses d’Affaires mondiales Canada pour l’année à venir, mais ces rencontres se transforment souvent en bilan de la performance individuelle des ministres.

Au cours d’un échange musclé, le député conservateur Erin O’Toole a évoqué les querelles diplomatiques avec les Philippines dans le dossier des déchets canadiens qui pourrissent dans les ports de Manille depuis six ans, mais aussi avec l’Arabie saoudite après les critiques de la ministre Freeland sur les droits de la personne dans le royaume. Les Saoudiens avaient expulsé l’ambassadeur du Canada l’été dernier et les Philippines ont rappelé leur ambassadeur au Canada plus tôt ce mois-ci.

Le député O’Toole a fait remarquer qu’une «flottille d’ordures» était sur le point de quitter Manille pour le Canada. «Comment pouvons-nous nous engager si les pays ne nous parlent pas, s’ils expulsent (nos) ambassadeurs ou s’ils ne nous prennent pas au sérieux?», a-t-il demandé.

Les situations avec la Chine, l’Arabie saoudite et les Philippines sont toutes distinctes, a répondu Mme Freeland. «Le monde est à un point d’inflexion inquiétant», a-t-elle déclaré. «Nous sommes à une époque où les régimes autoritaires sont à la hausse, où la démocratie libérale est menacée, comme l’ordre international fondé sur des règles (…) Le Canada en fait beaucoup dans cet environnement.»

La ministre a par ailleurs rappelé que le Canada avait signé trois accords commerciaux majeurs dans un environnement extrêmement protectionniste, qu’il avait tissé de nouvelles alliances au fur et à mesure que les anciennes s’affaiblissaient, et qu’il défendait sans relâche les droits de la personne, au risque d’en payer le prix.