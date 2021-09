Frères du Sacré-Coeur: le tribunal approuve l’entente de 60M$ pour les victimes

MONTRÉAL — Le tribunal donne son feu vert à l’entente par laquelle les Frères du Sacré-Cœur ont convenu de verser 60 millions $ afin d’indemniser des dizaines de victimes de sévices sexuels.

Dans une décision rendue jeudi par le juge Christian Immer, de la Cour supérieure du Québec, le tribunal approuve l’entente de règlement «dans son intégralité» et déclare qu’elle est «raisonnable, équitable, juste et adéquate et dans le meilleur intérêt des membres des groupes».

Les Frères du Sacré-Cœur étaient visés par deux actions collectives pour des sévices sexuels.

La période de réclamation pour les victimes peut désormais s’amorcer, à la suite d’une décision «historique», selon l’un des avocats représentant les victimes, Me Robert Kugler.

«Je ne peux pas être plus fier, plus heureux, du résultat obtenu dans ce dossier. Ce n’est pas souvent qu’on peut utiliser le terme historique. Un dossier qui permet (aux) victimes d’obtenir une justice importante et de commencer à guérir, d’être libérées d’un fardeau qu’elles portent depuis très longtemps. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les représentants du groupe», a affirmé jeudi Me Kugler en entrevue à La Presse Canadienne.

Le règlement à l’amiable a été conclu à la fin juin, après un processus de négociations présidé par la juge à la retraite Claudette Picard.

Dans un communiqué à ce moment, les dirigeants des Frères du Sacré-Cœur avaient présenté leurs excuses «pour les sévices qui auraient été occasionnés par des religieux éducateurs» et demandé pardon aux victimes.

L’avocat explique que les réclamations peuvent toucher toute victime d’agression sexuelle par un religieux membre de l’ordre des Frères du Sacré-Coeur à travers le Québec.

«Nous avons été en mesure de communiquer avec plus de 250 personnes qui ont été victimes, par au moins 93 différents religieux des Frères du Sacré-Coeur. Et toutes ces victimes auront le droit de bénéficier du règlement», a indiqué Me Kugler.

Un avis sera publié au cours des dix prochains jours — notamment dans plusieurs journaux — pour informer les victimes qu’elles ont une période de 10 mois pour soumettre une réclamation.

En vertu du règlement, un processus de réclamation «en toute confidentialité» est établi par les avocats des victimes, a précisé Me Kugler.

Chaque victime devra remplir un formulaire de réclamation, qui «va nous être envoyé, uniquement nous les avocats des demandeurs», a indiqué Me Kugler. Le formulaire sera donné à une arbitre, une juge à la retraite choisie par les avocats des victimes «en fonction de ses qualités de juriste, mais également de ses qualités humaines», a-t-il précisé.

«L’arbitre va aider la victime à cheminer dans le processus. (…) La victime aura la possibilité de parler de ce qu’elle a subi dans son enfance, de comment elle a été affectée. L’arbitre va écouter la victime, décider de sa réclamation, et puis placer la victime dans une de trois catégories de compensation, soit de base, ou une ou deux catégories pour les victimes qui ont subi des séquelles plus graves, qui auront une indemnité plus importante», a expliqué l’avocat.

Les défenderesses et leurs avocats n’auront aucun droit d’être impliqués dans le processus de réclamation.

Depuis l’autorisation des deux recours judiciaires par la Cour supérieure en 2017 et 2019, plus de 250 victimes se sont manifestées et ce nombre pourrait encore augmenter avec la décision du tribunal, a estimé Me Kugler.

«C’est une excellente nouvelle, parce que les victimes comprennent qu’il y a moyen d’accéder à la justice», a soutenu l’avocat.

La première action collective visait le Collège Mont-Sacré-Cœur, à Granby, en Montérégie. Elle couvrait les années 1932 à 2008 puisque durant cette période l’école était dirigée par l’ordre religieux. Le requérant est un homme âgé de la cinquantaine, nommé «A», qui affirme avoir été agressé de manière systématique par le frère Claude Lebeau alors qu’il était pensionnaire au collège.

La seconde action collective a été déposée par un cinquantenaire, appelé «F», qui soutient avoir été agressé à plusieurs reprises par le frère Léon Maurice Tremblay. Ce recours a été intenté pour le compte de toutes les victimes des religieux membres des Frères du Sacré-Cœur au Québec.

Les victimes ont jusqu’au 30 juillet 2022 pour soumettre une réclamation, et il y aura ensuite «quelques mois pour que les arbitres finalisent leurs décisions pour les catégories une fois toutes les victimes rencontrées», a indiqué Me Kugler.

«Nous voulons que le processus soit terminé rapidement après le 30 juillet, parce que nous voulons vraiment verser les indemnités le plus rapidement possible. C’est une compensation qu’elles méritent depuis fort longtemps», a-t-il fait valoir.

Me Robert Kugler invite toutes les victimes à contacter gratuitement son cabinet d’avocat de façon confidentielle afin de leur expliquer le processus et obtenir justice.