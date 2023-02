Froid à Montréal vendredi et samedi: préparatifs dans les refuges pour itinérants

MONTRÉAL — Une vague de froid extrême qui devrait entraîner un risque d’engelures et d’hypothermie avec des températures de 27 degrés Celsius sous zéro vendredi soir sème la crainte chez des responsables de refuges de la région de Montréal à propos de la population itinérante vulnérable.

Environnement Canada affirme que les effets du front froid qui se poursuivra jusqu’à samedi avec un refroidissement éolien d’environ -40 ° C mettront les gens en danger.

La Ville de Montréal a ouvert cette semaine deux centres de réchauffement d’urgence temporaires pour la population itinérante, chacun pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes à compter de 20h00. Les centres devraient fermer dimanche.

Les responsables de la santé publique de la ville ont averti que les engelures peuvent causer des lésions tissulaires permanentes nécessitant l’amputation des doigts et des orteils, tandis que l’hypothermie peut entraîner la mort.

Marie-Noëlle L’Espérance, directrice de la prévention et de l’intervention au refuge pour jeunes Dans La Rue à Montréal, a déclaré que son refuge essaie d’accueillir autant de personnes que possible en période de conditions météorologiques extrêmes.

Afin d’inciter les itinérants à se réfugier, les travailleurs sociaux de Dans La Rue seront à l’extérieur pour leur parler des dangers du grand froid. La Ville a également déclaré que la police, les ambulanciers paramédicaux et les travailleurs sociaux encouragent les personnes sans domicile fixe à se rendre dans des refuges.

Serge Lareault, commissaire à la population itinérante de Montréal, a déclaré qu’il y avait plus de 1600 lits dans les refuges montréalais, mais Mme L’Espérance craint que cela ne suffise pas à répondre aux besoins. « Ces espaces sont déjà occupés », a-t-elle signalé. « Les 100 places qu’ils viennent d’ajouter sont les bienvenues, mais nous manquons quand même de places. »

Le refuge Mission Bon accueil est ouvert 24 heures sur 24 et a une capacité de 165 personnes, mais le PDG Sam Watts a déclaré qu’il avait pour politique de ne refuser personne dans le besoin.

« Quand il fait vraiment froid, nous devons être très vigilants et travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des ressources pour nous assurer que personne ne doive rester dehors. »

M. Watts rappelle que le froid extrême est particulièrement dur pour les personnes vivant dans la rue, qui ont souvent des problèmes de santé qui les rendent vulnérables.

« Nous accueillons les gens et nous encourageons les gens à rester », a-t-il dit. « En même temps, nous devenons plus conscients des conditions médicales dont souffrent les gens. Toute personne ayant un certain nombre de comorbidités en plus de l’itinérance est plus vulnérable aux longues périodes passées à l’extérieur. C’est donc une préoccupation pour nous, et cela signifie simplement que nous travaillons très fort dans des moments comme ça. »

Le Québec n’est pas le seul à ressentir les effets du froid mordant. L’Ontario s’attend à un refroidissement éolien de -30 °C. Environnement Canada a également émis des avertissements de froid extrême pour tout le Nouveau-Brunswick, où le vent fera sentir jusqu’à -50 °C sur une large bande des comtés du nord à partir de vendredi après-midi et au samedi.

Des températures glaciales sont également prévues pour la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard, où le vent fera jusqu’à -40 °C.

La ministre des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse, Karla MacFarlane, a promis jeudi que toute personne ayant besoin d’un abri se verrait offrir un lit, même si le gouvernement a besoin de louer des chambres d’hôtel.

Cette dépêche a été produite avec l’aide financière des Bourses de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.