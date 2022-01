Froid extrême et écoles fermées dans le nord-est des États-Unis

BOSTON — Une masse d’air arctique a balayé le nord-est des États-Unis mardi, faisant plonger le mercure et forçant la fermeture d’écoles dans toute la région pour la deuxième fois en une semaine.

Des écoles des trois plus grandes villes du Massachusetts — Boston, Worcester et Springfield — ont annulé les cours, expliquant qu’elles ne voulaient pas exposer les enfants au froid.

«La COVID se propage parmi nos employés, donc des autobus (scolaires) pourraient avoir jusqu’à 30 minutes de retard, a expliqué sur Twitter le conseil scolaire public de Worcester. La sécurité de nos étudiants et de notre personnel est toujours au cœur de nos décisions.»

Un froid aussi intense peut causer des engelures à la peau exposée en seulement trente minutes, selon le Service national météorologique des États-Unis.

Les villes de Syracuse, dans l’État de New York; de Manchester, au New Hampshire, et de Burlington, au Vermont, comptent parmi celles qui ont aussi décidé de fermer leurs écoles publiques. Des chutes de neige importantes avaient également entraîné des fermetures vendredi dernier.

Le froid devrait toutefois être de courte durée et le mercure devrait remonter à environ 4,5 degrés Celsius à Boston d’ici quelques jours.

En tenant compte du refroidissement éolien, il devait faire environ -35℃ près des lacs Érié et Ontario, dans l’État de New York, mardi après-midi. L’État attendait aussi environ 60 centimètres de neige formée au-dessus du lac et des rafales de 65 kilomètres/heure.

Le refroidissement éolien devait pousser le mercure à environ -37℃ mardi dans certains secteurs du Vermont.

Avec le refroidissement éolien, il faisait environ -58℃ au sommet du mont Washington, au New Hampshire, vers 8 h mardi. Il faisait encore plus froid un peu plus tôt. Une photo mise en ligne par l’Observatoire du mont Washington montre un plat de spaghetti congelé qui supporte une fourchette.

Les thermomètres affichaient environ -12℃ dans plusieurs coins du Massachusetts, mais la température ressentie frisait les -20℃.

Des centres de dépistage de la COVID-19 ont fermé leurs portes en raison du froid, notamment au New Hampshire et au Massachusetts.

Le Rhode Island a ouvert des refuges d’urgence pour ceux qui auraient besoin d’échapper au froid. À Boston, la mairesse Michelle Wu a rappelé que les bibliothèques publiques étaient ouvertes pour se réchauffer.