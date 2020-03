Frontière: des législateurs d’États américains appellent à des exemptions

WASHINGTON — Des législateurs des États qui partagent des frontières avec le Canada exhortent le président Donald Trump à maintenir le flux de biens et services essentiels entre les deux pays, même si la pandémie impose des quarantaines et des restrictions de voyage plus strictes aux États-Unis.

Les sénateurs de New York Chuck Schumer et Kirsten Gillibrand, tous deux démocrates, ont publié lundi une lettre exhortant la Maison-Blanche à considérer l’importance des déplacements transfrontaliers pour les entreprises, les familles et les communautés près de la frontière canado-américaine.

«De nombreuses entreprises dans nos États, y compris les hôpitaux et les fournisseurs d’équipements médicaux, dépendent des déplacements à travers la frontière nord pour les fournitures et le personnel essentiels», indique la lettre.

«En tentant d’atténuer la propagation du coronavirus, nous devons nous assurer que toute nouvelle restriction de voyage ne handicape pas ces industries et leur capacité à réagir rapidement et efficacement aux épidémies. Les agences fédérales et le Groupe de travail sur le coronavirus devront se coordonner étroitement afin de veiller à ce que les dérogations nécessaires soient accordées aux restrictions de voyage.»

La lettre a été cosignée par 18 autres législateurs des États frontaliers, dont la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar, le sénateur du Vermont Bernie Sanders et le sénateur de l’Ohio Sherrod Brown.

Bien que la protection de la santé publique soit primordiale, poursuit la lettre, «il est essentiel que les entreprises sur lesquelles les Américains comptent pour des fournitures médicales et d’autres biens essentiels ne voient pas leurs chaînes d’approvisionnement et leur main-d’œuvre compromises par des restrictions sur les voyages à l’intérieur du pays et à travers la frontière américaine».

Le Canada et les États-Unis ont mis en place une mesure commune tôt samedi interdisant les voyages occasionnels et non essentiels entre les deux pays dans le cadre d’un effort pour ralentir la propagation de la COVID-19. Les déplacements pour le travail ou l’école sont toujours autorisés, tout comme les travailleurs étrangers temporaires et les camionneurs long-courriers transportant des marchandises entre les deux pays.

Depuis que l’interdiction est entrée en vigueur, le trafic du Canada vers les États-Unis a chuté de 75 %, a déclaré lundi un haut responsable du département de la Sécurité intérieure.

«Nous nous sommes engagés à avoir ces restrictions en place pour une durée limitée, mais il est dur d’en anticiper la fin pour le moment», a souligné le responsable, qui a parlé sous le couvert de l’anonymat.

«Ce sera lorsque la propagation du virus ne constituera plus une menace pour les États-Unis ou nos voisins.»

Quant à savoir si les États-Unis envisagent d’ajouter des pays à leur interdiction de voyager, le responsable a déclaré: «La réponse, sans avoir à nommer de pays, est oui.»

Des images de partout sur le continent de personnes bafouant les appels publics à rester à la maison et à éviter de se rassembler en grands groupes ont déferlé sur internet au cours du week-end, alimentant la crainte de mesures de répression plus strictes contre la mobilité personnelle.

Les Canadiens qui croient effectuer des voyages essentiels mais qui éprouvent des difficultés à traverser la frontière peuvent demander de l’aide en utilisant une ligne d’assistance téléphonique élargie établie par l’Agence des services frontaliers du Canada, a indiqué la vice-première ministre Chrystia Freeland.

«Les Canadiens qui effectuent un travail essentiel et qui ont besoin de traverser la frontière, veuillez utiliser cette ligne téléphonique pour nous informer si vous faites face à des difficultés.»

Le service d’information sur les frontières de l’agence, qui fonctionne généralement avec des horaires limités et fournit des conseils enregistrés, est désormais disponible 24h / 24 et est composé d’agents de service. On peut le joindre au 1-800-461-9999.