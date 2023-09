Frontière É.-U.-Mexique: dissuader les migrants de prendre les trains de marchandises

MÉXICO — Les autorités mexicaines se sont engagées vendredi à mettre en place des points de contrôle pour «dissuader» les migrants de monter dans des trains de marchandises pour se rendre jusqu’à la frontière américaine.

L’annonce a été faite vendredi lors d’une réunion que les responsables mexicains de la sécurité et de l’immigration ont eue avec un représentant des douanes et de la protection des frontières des États-Unis dans la ville frontalière de Ciudad Juarez.

Les migrants sont si nombreux à monter à bord des trains que la plus grande compagnie ferroviaire mexicaine a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle suspendait 60 trains de marchandises pour des raisons de sécurité, faisant état d’une série de blessés et de morts.

L’Institut national de l’immigration du Mexique n’a pas précisé où les points de contrôle seraient établis ni comment les migrants seraient dissuadés ou détenus.

En 2014, les autorités mexicaines ont brièvement arrêté les trains pour faire descendre des migrants, mais il n’était pas clair si le gouvernement envisageait de reprendre ces contrôles.

L’institut a indiqué que ses agents ont détenu environ 9000 migrants par jour ce mois-ci, une augmentation significative par rapport à la moyenne quotidienne d’environ 6125 au cours des huit premiers mois de l’année. Le Mexique a arrêté 1,47 million de migrants jusqu’à présent cette année et en a expulsé 788 089.

Les responsables mexicains ont déclaré qu’ils parleraient avec les gouvernements du Venezuela, du Brésil, du Nicaragua, de la Colombie et de Cuba pour s’assurer qu’ils accepteraient les vols de rapatriement.

L’agence de l’immigration a indiqué que la société ferroviaire mexicaine Ferromex ferait partie du plan de sécurité. Ferromex a fait savoir mardi dans un communiqué qu’elle avait temporairement ordonné l’arrêt de 60 trains transportant des marchandises en raison d’une «demi-douzaine de cas regrettables de blessés ou de décès» parmi les migrants empruntant des wagons de marchandises.

«Il y a eu une augmentation significative du nombre de migrants ces derniers jours, a déclaré Ferromex, ajoutant qu’elle arrêtait les trains «pour protéger la sécurité physique des migrants».

Le Service américain des douanes et de la protection des frontières a annoncé cette semaine qu’un si grand nombre de migrants s’étaient présentés dans la ville frontalière d’Eagle Pass au Texas qu’ils avaient décidé de fermer un passage ferroviaire international reliant Piedras Negras, au Mexique.

La compagnie de chemin de fer Union Pacific a déclaré que la voie ferrée rouvrirait samedi à minuit, ajoutant qu’environ 2400 wagons ne pouvaient toujours pas circuler des deux côtés de la frontière.