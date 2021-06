Frontières: Justin Trudeau évoque d’autres assouplissements dans les semaines à venir

OTTAWA — D’autres assouplissements pour les voyageurs à la frontière seraient à prévoir dans les prochaines semaines, à condition que la vaccination continue d’aller bon train et que la situation sanitaire le permette toujours.

C’est ce qu’a indiqué le premier ministre Justin Trudeau lors d’une conférence de presse à sa résidence de Rideau Cottage, mardi, où il observe une période de quarantaine.

Le gouvernement fédéral a annoncé que, dès le 6 juillet, la quarantaine ne sera plus obligatoire pour les voyageurs canadiens entièrement vaccinés et autres personnes ayant droit d’entrer au pays malgré les frontières fermées. L’annonce a été jugée trop timide par les partis d’opposition et les gens d’affaires, qui pressent Ottawa de présenter un calendrier pour les prochaines étapes aux frontières.

M. Trudeau a dit qu’il «espère avoir des annonces dans les semaines à venir pour les prochaines étapes», sans préciser à quoi pourraient ressembler ces prochaines étapes.

Il a ajouté que «personne ne veut voir de nouvelles restrictions revenir cet été parce que le volume (de voyageurs) était trop élevé, ou parce que nous avons été trop pressés». C’est pourquoi son gouvernement compte privilégier une approche «prudente et graduelle» parce qu’il est «plus important de (se rendre à destination) aussi rapidement qu’il est sécuritaire et responsable de le faire».

Par ailleurs, le gouvernement fédéral se penche actuellement sur la décision de Québec d’assouplir les mesures d’isolement pour les personnes ayant contracté la COVID-19 dans les six mois.

Les assouplissements à la frontière annoncés par Ottawa s’appliquent uniquement aux personnes qui ont eu deux doses de vaccin, sans tenir compte du critère de Québec de considérer les personnes ayant eu la COVID-19 et ayant eu une seule dose de vaccin comme étant pleinement vaccinées. M. Trudeau a déclaré que son gouvernement n’était pas prêt à prendre une «décision finale» là-dessus, la veille.