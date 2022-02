Fukushima: un robot explore un réacteur lourdement endommagé

TOKYO — Un robot téléguidé a commencé mardi à explorer le réacteur le plus lourdement endommagé de la centrale nucléaire japonaise de Fukushima, au moment où les responsables vont de l’avant avec des opérations de nettoyage embourbées dans les délais et la controverse.

Un séisme et un tsunami ont provoqué en 2011 l’implosion catastrophique des trois réacteurs de la centrale Fukushima Daiichi. Les cœurs radioactifs se sont partiellement enfoncés dans les fondations de ciment de la centrale, ce qui rend leur extraction très complexe.

Le gestionnaire de la centrale, Tokyo Electric Power Company Holdings, a précisé que le robot submersible a été envoyé dans l’enveloppe de confinement primaire de l’Unité 1 pour installer un guide à l’intention de cinq robots subséquents, qui tenteront d’évaluer et de prélever des échantillons du carburant hautement radioactif.

La mission de mardi survient cinq ans après une mission similaire, dans le même réacteur lourdement endommagé, mais lors de laquelle il n’avait pas été possible d’obtenir des images du carburant en fusion.

Des examens précédents avaient révélé que le carburant de l’Unité 1 est submergé sous deux mètres d’eau fortement radioactive.

Cinq autres robots participeront à des missions individuelles au cours des prochains mois.

La mission de mardi visait à mesurer les monticules de carburant en fusion, à les cartographier en trois dimensions, à analyser les isotopes et leur radioactivité, et à récolter des échantillons, a dit Tokyo Electric.

Ces informations sont essentielles au développement de l’équipement et de la stratégie dont on aura besoin pour récupérer sécuritairement et efficacement le carburant en fusion.

Environ 900 tonnes de carburant nucléaire en fusion se trouvent toujours à l’intérieur des trois réacteurs de la centrale, dont 280 tonnes dans l’Unité 1, et leur retrait est une tâche colossale qui prendra entre 30 et 40 ans, ont dit des responsables. D’autres experts croient que cet échéancier est beaucoup trop optimiste.

Des robots téléguidés munis de caméras n’ont fourni qu’un aperçu partiel du carburant en fusion dans les secteurs trop dangereux pour les humains. En 2017, des niveaux excessivement élevés de radiation et des dommages structurels avaient interféré avec un examen de l’Unité 1.

Il n’a pas encore été décidé comment le matériel hautement radioactif sera retiré, entreposé et détruit sécuritairement à la fin des opérations de nettoyage.

Tokyo Electric espère utiliser un bras robotisé pour prélever une première pelletée de carburant en fusion à l’Unité 2 plus tard cette année, là où les examens robotisés ont réalisé le plus de progrès.

Les pêcheurs et les résidents de la région de Fukushima s’opposent à l’intention de Tokyo Electric de rejeter dans la mer les eaux radioactives du réacteur, après les avoir traitées et diluées à des niveaux jugés raisonnablement sécuritaires.