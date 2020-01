Funérailles de Roger Nicolet samedi à l’abbaye de Saint-Benoit-du-Lac en Estrie

MONTRÉAL — La famille de l’ingénieur et politicien Roger Nicolet, qui est mort le 18 janvier à son domicile d’Austin, en Estrie, recevra les condoléances à Montréal ce jeudi et à Magog vendredi et samedi.

Jeudi, les rencontres auront lieu de 15h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00 au Centre funéraire Côte-des-Neiges, à Montréal. Vendredi, elles se dérouleront de 18h00 à 21h00 au Complexe funéraire Ledoux, à Magog, tout comme le lendemain, de 10h00 à midi.

Les funérailles de Roger Nicolet seront célébrées samedi à 14h00 en l’église abbatiale de l’abbaye de Saint-Benoit-du-Lac.

Roger Nicolet est mort à l’âge de 88 ans après avoir connu une carrière prolifique.

Cet ancien président de l’Ordre des ingénieurs du Québec a été étroitement associé à plusieurs réalisations grandioses, dont la pyramide du Musée du Louvre à Paris, le Village olympique, la Place Montréal Trust et la Place Bonaventure à Montréal, la Tour CN à Toronto, le Centre de commerce mondial de Beyrouth et la Tour de Téhéran.

Il a aussi été gérant de projet pour le complexe de la place Ville-Marie, à Montréal, de même que coordinateur pour l’étude et le début de la construction du pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine en 1963.

En marge de ses activités professionnelles, M. Nicolet a été président de la Commission chargée de faire enquête sur le désastre au Saguenay en 1996 et président de la Commission chargée d’analyser les événements relatifs à la tempête de verglas de janvier 1998. Il a aussi été membre de la Commission sur l’avenir politique et constitutionnel du Québec, souvent désignée comme la commission Bélanger-Campeau. Il a été nommé, en 2006, à la Commission d’enquête sur l’effondrement du viaduc du boulevard de la Concorde.

Il a aussi fait de la politique, ayant été maire d’Austin, en Estrie, de 1976 à 2009 et préfet de la MRC de Memphrémagog de 1981 à 1994.

Roger Nicolet a reçu de nombreux honneurs au cours de sa vie, dont l’Ordre national du Québec en 1998.