Cinq morts lors d’une fusillade dans une banque à Louisville, au Kentucky

LOUISVILLE, Ky. — Cinq personnes ont été tuées et six autres hospitalisées lundi matin lors d’une fusillade dans une banque au centre-ville de Louisville, au Kentucky, a indiqué la police.

Le tireur présumé est également mort sur place, a déclaré le chef adjoint de la Police métropolitaine de Louisville, Paul Humphrey, en conférence de presse. Il a indiqué qu’on ne connaissait pas encore comment le suspect était mort.

M. Humphrey a précisé que lorsque les premiers policiers sont arrivés sur les lieux, il y avait encore des coups de feu à l’intérieur de l’édifice.

Des témoins qui avaient quitté la banque ont déclaré à la station locale WHAS-TV qu’ils avaient entendu des coups de feu à l’intérieur du bâtiment.

De nombreux véhicules de police ont été vus sur des images télévisées. Les journalistes de WHAS-TV ont déclaré avoir vu des personnes être emmenées de la scène dans des ambulances.

Dans un message sur Twitter, le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré qu’il se dirigeait vers les lieux. Il demande aux gens de prier pour toutes les familles touchées et pour la ville de Louisville.

La fusillade s’est produite dans un bâtiment de la rue East Main qui abrite la Old National Bank, non loin du stade de baseball «Louisville Slugger Field» et du parc Waterfront.