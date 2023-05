Fusillade au Nouveau-Mexique: l’identité du tireur est dévoilée, l’enquête continue

FARMINGTON, N.M. — Le tireur qui a tué trois personnes et en a blessé six autres lundi au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, était un étudiant de dix-huit ans nommé Beau Wilson, ont affirmé mardi les autorités.

La police et des témoins ont raconté que le jeune homme a déambulé dans les rues de la petite municipalité de Farmington, qui compte 50 000 habitants, tirant sur des voitures, une demi-douzaine de maisons et des passants jusqu’à ce que la police arrive sur les lieux et l’abatte.

Le shérif du comté de San Juan, Shane Ferrarri, a indiqué lors d’une conférence de presse que les agents ont tiré un total de 16 balles en direction du suspect.

Deux d’entre eux ont été blessés, mais ont depuis reçu leur congé de l’hôpital, a précisé le maire Nate Duckett.

Le tireur avait trois armes à feu, incluant une carabine de type AR, selon la police.

«Il semblerait que cela a été complètement aléatoire, qu’il n’y avait pas d’écoles, pas d’églises et pas d’individus visés (…) le suspect tirait au hasard sur ce qui lui tentait», a affirmé le chef de police Steve Hebbe dans une déclaration par vidéo publiée lundi soir.

Le service de police a commencé à recevoir des appels vers 10 h 57 lundi, et les premiers agents sont arrivés sur les lieux à 11 h 02, selon le chef Hebbe. Trois minutes plus tard, le tireur avait été abattu.

Mardi, des cercles de peinture orange marquaient encore les endroits où la police avait récolté des preuves liées à la fusillade. Les agents utilisaient des détecteurs de métal pour chercher dans l’herbe.

À la tombée de la nuit, lundi, des dizaines de personnes se sont réunies à l’église Hills, à quelques kilomètres de la scène de crime. Le pasteur Matt Mizell a parlé d’«un monde sombre et brisé» dans lequel nous vivons, mais a dit à la foule qu’il reste encore de l’espoir et a demandé à Dieu de leur fournir du courage.

Plusieurs politiciens ont aussi commenté la tragédie.

Le maire Nate Duckett a affirmé dans un communiqué que la fusillade «nous a mis sous le choc de l’angoisse et de l’incrédulité».

La gouverneure Michelle Lujan Grisham a dit prier pour les familles des victimes et que «c’est un rappel supplémentaire de la manière dont la violence par armes à feu détruit des vies dans notre État et notre pays chaque jour».

Teresa Leger Fernandez, une élue démocrate qui représente la région à la Chambre des représentants, a écrit sur Facebook que «notre magnifique Nuevo Mexico n’est pas à l’abri des tueries de masse qui ont lieu dans ce pays». Elle a salué «les héros qui ont fait face au danger pour mettre fin à la violence» et adressé ses prières aux blessés et aux familles des victimes.