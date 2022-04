Fusillade dans le métro de NY: la police traque un suspect

NEW YORK — La police américaine traquait toujours mercredi l’homme qui est soupçonné d’avoir ouvert le feu dans le métro de New York, faisant dix blessés.

La police cherche plus précisément l’homme qui a loué une camionnette qui pourrait être reliée aux événements de mardi.

Les enquêteurs ont précisé ne pas être certains que Frank R. James est l’auteur de la fusillade. Ils examinent toutefois des vidéos mises en ligne par l’homme de 62 ans dans lesquelles il dénonce les États-Unis comme un pays raciste et violent. Il critique aussi parfois le maire de New York, Eric Adams.

«Cette nation est née dans la violence, c’est la violence ou la menace de violence qui la maintient en vie, et elle va mourir d’une mort violente. Rien ne peut l’empêcher», déclare M. James dans une vidéo.

La commissaire de la police, Keechant Sewell, a dit que ces messages sont «inquiétants» et la sécurité autour de M. Adams a été resserrée.

Le maire a précisé que la police se concentre à retrouver M. James.

«Nous allons continuer à resserrer l’étau autour de lui jusqu’à son arrestation, et nous allons poursuivre l’enquête sur ce geste horrible contre des New-Yorkais innocents», a-t-il déclaré sur les ondes de MSNBC.

Le tireur a lancé des grenades fumigènes dans un wagon bondé avant de tirer au moins 33 balles avec un pistolet de calibre 9mm, selon la police. Cinq victimes se trouvent dans un état critique, mais les dix blessés devraient tous survivre. Une dizaine de personnes qui n’ont pas été blessées par balles ont eu besoin de soins après avoir été incommodées par la fumée ou subi d’autres blessures.

Un homme qui se trouvait dans le wagon, Jordan Javier, a décrit une scène de panique et de confusion quand les passagers ont réalisé ce qui se passait. Tous ont tenté de s’éloigner le plus possible du tireur et de la fumée, a-t-il. Plusieurs criaient, pleuraient ou priaient.

Le tireur a profité de la confusion pour s’enfuir, laissant derrière lui son arme, des chargeurs de grande capacité, une hache, de grenades fumigènes utilisées ou non, une poubelle noire, un chariot roulant, de l’essence et les clés de la camionnette de location.

Cette clé a mené les enquêteurs à M. James, qui a des adresses à Philadelphie et au Wisconsin. La camionnette a été retrouvée à proximité d’une station par laquelle le suspect est ensuite entré dans le métro, selon la police.

M. James, qui est Noir, a mis en ligne sur YouTube de multiples vidéos incohérentes dans lesquelles il utilise un langage raciste et violent, parfois dirigé contre les Noirs.

Dans une vidéo mise en ligne la veille de l’attaque, il dénonce la criminalité dont sont victimes les Noirs et prévient qu’un coup d’éclat est nécessaire.

Plusieurs vidéos mentionnent le métro de New York. M. James s’en prend aussi aux plans du maire Adams pour contrer l’itinérance, pour améliorer la sécurité dans le métro et pour lutter contre la violence avec les armes.

M. James se décrit également comme une «victime» des programmes de santé mentale de la Ville.