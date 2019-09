Fusillade de Fredericton: le choix des jurés pour l’audience d’aptitude commence

FREDERICTON — La sélection du jury a commencé lors de l’audience pour déterminer si Matthew Raymond, qui est accusé d’avoir tué quatre personnes lors d’une fusillade à Fredericton en août 2018, est apte à subir un procès.

Le juge Fred Ferguson, de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, a statué plus tôt ce mois-ci que le seuil pour remettre en question l’aptitude de l’accusé avait été atteint.

L’aptitude à subir un procès signifie que l’accusé comprend les accusations portées contre lui et qu’il peut donner des instructions à un avocat sur la manière dont il souhaite se défendre.

La sélection du jury pour l’audience d’aptitude de M. Raymond se déroule dans un aréna de hockey en raison du grand nombre de jurés potentiels.

Des centaines de personnes se sont alignées à l’extérieur l’amphithéâtre lundi matin, attendant de passer la sécurité et d’être enregistrées.

Une salle d’audience de fortune a été mise en place sur la patinoire, avec un bureau et une chaise pour le juge sur une plateforme surélevée là où serait normalement le centre de la glace.

M. Raymond est accusé du meurtre au premier degré des agents de la police de Fredericton Sara Burns et Robb Costello, et des civils Donnie Robichaud et Bobbie Lee Wright.

M. Robichaud et Mme Wright ont été abattus dans le terrain de stationnement de leur appartement et les policiers ont été tués lorsqu’ils ont répondu à la fusillade.

M. Raymond portait un pantalon orange et une chemise orange et semblait mal rasé alors qu’il a été amené à une audience préparatoire distincte avec le juge et les avocats, lundi matin.

Cette audience pour discuter des questions relatives au procès s’est tenue dans un vestiaire habituellement utilisé par les membres des Red Wings de Fredericton, de la Ligue de hockey des Maritimes.

Une interdiction de publication a été imposée sur tout ce qui a été dit lors de cette procédure.