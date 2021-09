Fusillade en Saskatchewan dimanche soir: chasse à l’homme en cours lundi

MELFORT, Sask. — Une fusillade survenue dimanche soir sur un territoire autochtone du centre de la Saskatchewan aurait fait quelques victimes, selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Dans un communiqué, la police fédérale ajoute lundi matin qu’un suspect est toujours en fuite.

La fusillade s’est produite sur le territoire de la Première Nation James Smith située à environ 180 kilomètres au nord-est de Saskatoon. Le communiqué de la police ne précise pas le nombre de personnes atteintes par des tirs ni la gravité des blessures subies.

Puisque le suspect demeure en fuite, les résidents de la Première Nation James Smith sont invités à rester chez eux, à s’éloigner des fenêtres de leur maison et à ne pas répondre à la porte à moins que ce soit pour ouvrir à la police. Les gens qui se déplacent en automobile ne doivent pas faire monter à bord quiconque fait de l’auto-stop.

La GRC signale que le suspect est âgé de 33 ans, mesure environ six pieds et pèse à peu près 190 livres. Il a les cheveux et les yeux bruns et il affiche une cicatrice à la main gauche.

Toute personne qui a des informations à transmettre à propos de cette affaire est invitée à composer le 911 sans délai.