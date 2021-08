Fusillades: quelles pistes de solution pour diminuer la violence armée?

MONTRÉAL — Les fusillades font les manchettes ces jours-ci, à Montréal, à Québec, en Montérégie, mais également à Toronto et Vancouver, faisant parfois des victimes collatérales : une adolescente de 15 ans en février à Saint-Léonard ou un jeune garçon de 9 ans à Contrecoeur, lundi. Des personnes qui se trouvaient tout simplement là, par hasard, au moment des faits.

Face à la hausse d’incidents armés, particulièrement à Montréal, existe-t-il des pistes de solution pour diminuer le nombre de balles qui fusent dans nos rues? Deux experts partagent leur point de vue sur cet enjeu de taille.

Le professeur émérite à l’Université d’Ottawa Irvin Waller propose une idée simple pour enrayer la violence armée dans les grandes villes du Canada : investir davantage dans les programmes sociaux.

Selon l’enseignant en criminologie, un travail de collaboration avec les milieux communautaires s’impose. Parce qu’à ses dires, la prévention est plus efficace que la répression.

«Il y a des preuves tangibles et scientifiques ainsi que des études qui démontrent qu’on pourrait réduire le nombre d’homicides perpétrés avec des armes à feu à Toronto de 30 % à 50 % d’ici 3 à 4 ans en investissant dans les programmes sociaux [dans les quartiers] où il y a de la violence», donne le chercheur en exemple.

La démarche est scientifique insiste M. Waller qui fait valoir qu’en travaillant de manière stratégique et ciblée, en renforçant le filet social et en instaurant des solutions pour contrer la précarité, on vient régler le problème à la source.

Car c’est principalement la pauvreté, qui pousse les gens à rejoindre des groupes de crime organisé, estime le criminologue.

Et comme c’est entre les mains de ces groupes qu’on retrouve les armes de poing qui sont utilisées dans la majorité des fusillades au pays, le meilleur moyen d’en réduire le nombre serait de miser sur la diminution des écarts de richesse.

Équilibre entre répression et prévention

Maria Mourani, criminologue et présidente de Mourani-Criminologie, partage en partie cet avis. Bien qu’elle admette que l’intervention sociale auprès des jeunes est importante et qu’elle déplore le fait que le secteur soit sous-financé, elle ajoute cependant qu’il est important d’avoir un «équilibre entre le volet répression et le volet prévention».

L’experte ne se fait pas d’illusion, «il faut être réaliste, on ne vit pas dans le monde imaginaire de Narnia», d’où l’importance selon elle de trouver un juste milieu entre les sommes allouées aux forces policières et celles allouées au développement social.

«On voit bien que l’argent est le premier élément qui attire les nouvelles recrues, concède-t-elle. Mais il y a aura toujours des gens qui voudront se joindre pour d’autres raisons comme le sentiment d’appartenance, l’impression de faire partie d’une famille ou l’adrénaline qui vient avec une vie à 100 milles à l’heure.» Bref des choses qui «n’ont rien à voir avec l’argent», explique l’ex-députée fédérale de la circonscription Ahuntsic.

Elle souligne, par ailleurs, que les parents de ces jeunes à risque sont souvent débordés, cumulant parfois deux emplois.

«Malheureusement, il y a des parents qui en arrachent financièrement, il faut les aider à avoir un meilleur équilibre travail-famille» afin qu’ils puissent être également plus présents auprès de leurs enfants. Dans d’autres cas, les parents sont présents, mais les jeunes se sentent tout de même incompris, il y a donc plusieurs facteurs à garder en tête. D’autre part, il faut aussi «aider les parents à comprendre comment ça fonctionne l’adhésion aux gangs» afin qu’ils puissent mieux déceler les pièges dans lesquels pourraient tomber leurs jeunes.

Mme Mourani est d’avis «qu’investir dans les familles c’est investir dans la sécurité de la société».

À ceux qui rétorquent que ça couterait trop cher, elle met plutôt en garde contre «l’effet boomerang» qui risque de se produire «en termes de sécurité publique».

«Après tout, ces gars-là, quand ils se tirent dessus, ça peut atteindre n’importe qui», évoque-t-elle.

Augmenter les forces policières?

La situation à Montréal ou à Toronto n’a cependant rien à voir avec d’autres villes au sud de la frontière, tient toutefois à relativiser M. Waller, qui détient un doctorat de l’université Cambridge en Angleterre.

Aux États-Unis, les crimes ont d’ailleurs augmenté de 50 % durant la pandémie fait-il observer. Le criminologue cite l’aide fédérale d’urgence comme l’une des raisons qui expliquent pourquoi le scénario s’est avéré différent au Canada.

Par exemple, le service de police de Chicago a rapporté 3261 fusillades en 2020 comparativement à 2146 l’année précédente. Il y a eu 769 meurtres dans cette ville de l’Illinois, en 2020 alors qu’on en comptait 495 en 2019.

À titre de comparaison, la violence à Toronto a causé la mort de 105 personnes en 2020. La capitale de l’Ontario est suivie d’Edmonton avec 47 homicides, Vancouver qui en compte 45, Montréal (42) et Calgary (39), selon les plus récentes données de Statistiques Canada.

Quand il y a en place une «politique nationale qui assure de l’argent de façon adéquate» à une frange plus économiquement fragile de la population, cela aide à freiner les problèmes socio-économiques qui mènent à une vie de crime, explique M. Waller.

Certains aimeraient voir une plus grande augmentation des forces policières. M. Waller souligne toutefois que la ville de Chicago, dont le nombre d’habitants est semblable à celui de la Ville Reine, compte «deux fois plus de policiers» que la métropole torontoise.

Malgré tout, elle incarcère «cinq fois plus d’individus» et a connu «une année record» en ce qui concerne la violence liée aux armes en 2020, et ce, malgré le fait que les armes de poing soient interdites sur le territoire. Cette interdiction n’empêche pas les gens d’aller s’approvisionner dans les villes ou les états voisins, précise le chercheur.

Selon lui, cela confirme qu’octroyer des pouvoirs aux municipalités pour interdire les armes de poing comme le voulait le projet de loi C-21 ne règle pas tout.

Par ailleurs, dans plusieurs situations, le problème réside moins dans le manque d’effectifs policiers que dans les tâches qu’ils sont amenés à accomplir. «Les policiers sont de plus en plus appelés à répondre à des appels de crise, mais ils ne sont pas habiletés à le faire», affirme M. Waller, d’où l’importance d’investir dans des programmes publics à vocation sociale.

Plutôt que d’utiliser l’expression «définancer la police» dont on a beaucoup entendu parler au cours de la dernière année, celui qui a déjà été invité au Congrès de l’ONU sur la prévention du crime à Kyoto préfère le terme «rediriger les finances» (retask, en anglais), qui consiste à rediriger environ 10 % des fonds attribués à la police à des ressources communautaires.

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.