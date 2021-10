Tunnel Québec-Lévis: «On a gagné une première petite bataille», dit Catherine Dorion

Québec solidaire (QS) estime avoir «gagné une première petite bataille» dans le dossier du troisième lien Québec-Lévis.

La députée Catherine Dorion, qui milite contre le projet, s’est réjouie, mardi, du «changement de paradigme» annoncé par le ministre des Transports, François Bonnardel.

Celui-ci s’est déclaré sensible aux arguments des nombreux opposants et annoncé qu’aucune voiture ne sortira du futur tunnel Québec-Lévis au centre-ville de Québec.

En d’autres mots, les résidants de Lévis, par exemple, devront délaisser leurs voitures et prendre le transport collectif pour pouvoir accéder directement au centre-ville de Québec par le tunnel.

«Ça prouve que quand on se mobilise, quand on fait ces choses-là, ça marche», s’est félicité Mme Dorion en point de presse à l’Assemblée nationale.

«La lutte paie, ajoute-t-elle. Quand les citoyens disent: « Ça ne me plaît pas, je prends ça en main et je mets ça de l’avant », ça fonctionne, et nous on va continuer d’accompagner ces citoyens-là jusqu’au bout.

«On a gagné une première petite bataille; on est loin d’avoir gagné la guerre.»

Mme Dorion a réclamé, mardi, un mandat d’initiative pour que les députés puissent entendre des experts en matière de congestion routière.

Selon elle, ces experts viendront dire que peu importe les modifications au tracé, le tunnel Québec-Lévis augmentera la congestion, la pollution et le bruit.

«Si elle (la Coalition avenir Québec) est réellement ouverte, (…) qu’elle accepte ce mandat d’initiative-là. On va entendre de belles choses intéressantes de la bouche de nos experts.»

Bonnardel annonce des changements

Le ministre des Transports a annoncé mardi que les voitures qui sortiront du tunnel seront dirigées soit vers l’autoroute Laurentienne vers le nord ou l’autoroute Dufferin-Montmorency vers l’est.

«J’ai bien mesuré l’inquiétude des gens de Saint-Roch dans les dernières semaines, les derniers mois, qui s’inquiétaient de voir un flux de véhicules supplémentaires», a-t-il déclaré.

M. Bonnardel explique que cette décision permettra d’augmenter l’attractivité de l’offre de transport en commun dans le tunnel, puisque ce sera le seul mode de transport possible pour accéder directement au centre-ville.

«C’est une approche pleine de bon sens pour sensibiliser les gens encore plus que les transports collectifs, c’est l’avenir. Ce n’est pas une guerre aux automobilistes. C’est une approche équilibrée», s’est-il défendu.

Le ministre ajoute que des projections d’achalandage seront effectuées au cours des prochains mois, notamment pour que la demande de financement auprès du gouvernement fédéral puisse en tenir compte.

Il affirme aussi que des discussions auront lieu avec la Ville de Québec dans les mois à venir sur l’arrimage du tunnel et du réseau municipal.

On déterminera notamment s’il est opportun de maintenir une sortie uniquement pour les autobus afin de desservir l’est de la basse-ville et de bien arrimer le tunnel au réseau municipal dans son ensemble.