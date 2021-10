G20: Justin Trudeau devrait annoncer des dons supplémentaires de vaccins

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau devrait annoncer samedi des dons supplémentaires de vaccins pour les pays en développement lors de la réunion du G20 à Rome.

La COVID-19 et le changement climatique domineront la plupart des discussions alors que la reprise économique et la santé seront les premiers sujets à l’ordre du jour.

Le Canada a déjà promis de faire don de 40 millions de doses excédentaires des vaccins Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson et Novavax, ce dernier étant encore en phase de développement.

Justin Trudeau arrive au G20 en faisant pression pour que les pays riches donnent plus, mais le Canada a distribué à ce jour moins de trois millions de ses doses promises dans le cadre du programme de partage de vaccins COVAX.

À l’échelle mondiale, 1,3 milliard de doses ont été promises à COVAX en provenance des pays riches, mais seulement 150 millions ont été livrées.

L’annonce de samedi devrait concerner plusieurs millions de doses de vaccin Moderna que le Canada a achetées, mais qu’il n’a pas encore reçues.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Ghebreyesus, a demandé vendredi aux dirigeants du G20 de faire immédiatement don de 550 millions de doses supplémentaires afin que 40% de la population mondiale puisse être vaccinée d’ici la fin de l’année.

«Les promesses ne se traduisent pas par des vaccins atteignant les personnes qui en ont besoin», a-t-il déclaré dans une lettre ouverte également signée par le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex.

«Nous ne pouvons pas simplement espérer que la pandémie se termine d’elle-même», ont-ils déclaré, rappelant aux gens qu’à mesure que le virus continue de se propager, le risque de nouveaux variants plus dangereux augmente.

Le Fonds monétaire international a déclaré vendredi que la reprise économique mondiale dépend de l’accélération des vaccinations. En moyenne, les pays du G20 ont complètement vacciné environ 55 % de leur population. Le Canada a complètement vacciné 74 % de toute sa population.

À l’échelle mondiale, 38 % de la population est entièrement vaccinée. En Afrique, ce n’est même pas 6 %.

La crise qui ébranle les chaînes d’approvisionnement dans une grande partie du monde sera également un sujet débattu, en particulier par le président américain Joe Biden, qui participe à son premier G20 en tant que président.

Il y a aussi un désir de voir les dirigeants du G20 accepter un langage plus fort pour lutter contre le changement climatique avant les pourparlers sur le climat de la COP26 qui débuteront lundi en Écosse.

Une déclaration ferme des dirigeants des plus grandes économies du monde – qui sont collectivement responsables de 80% de la production économique et de 80% des émissions mondiales – enverrait un message clair alors que le reste du monde les rejoindra à Glasgow la semaine prochaine.

Les pourparlers qui ont précédé le G20 comprenaient des négociations visant à éliminer plus rapidement les nouvelles centrales électriques alimentées par le charbon, tant au pays qu’à l’étranger, et à augmenter l’aide financière pour aider les pays en développement à s’adapter et à atténuer le changement climatique.

Le président chinois Xi Jinping, pour qui les moindres petits détails concernant un futur accord sur le charbon sont essentiels, car la Chine est un acteur majeur de l’industrie charbonnière mondiale, ne se rendra pas à Rome pour le G20.