G7: le Royaume-Uni lance un appel à l’unité contre la Russie

LIVERPOOL, R.-U. — Le Royaume-Uni a lancé un appel à l’unité des pays du G7 pour s’opposer «aux agresseurs», notamment la Russie.

Les ministres des Affaires étrangères du G7 sont en réunion à Liverpool, en Angleterre, au cours de ce week-end.

Les Britanniques dénoncent le «comportement malveillant» de la Russie, notamment au sujet de l’Ukraine, et les tensions avec la Chine et l’Iran.

«Il faut nous défendre contre les menaces croissantes venant d’acteurs hostiles,», a déclaré la secrétaire britannique aux Affaires étrangères, Liz Truss, lors de son discours d’ouverture. «Il faut nous unir contre les agresseurs qui cherchent à restreindre les limites de la liberté et de la démocratie.»

L’OTAN craint que des mouvements de troupes et d’équipements militaires en Russie ne soient un prélude à une invasion de l’Ukraine. Les États-Unis et ses alliés ont menacé Moscou de lui imposer de lourdes sanctions si cela devait se produire.

Le gouvernement russe nie avoir l’intention d’envahir son voisin et accuse l’Ukraine d’avoir des buts agressifs.

Mme Truss et le secrétaire d’État américain Antony Blinken ont discuté des moyens pour dissuader la Russie. Selon des sources britanniques, tous deux ont prévenu la Russie qu’une invasion «serait une erreur stratégique dont les conséquences seraient sérieuses».

Le Secrétariat d’État américain a annoncé samedi que la secrétaire d’État adjointe aux Affaires européennes et eurasiennes, Karen Donfried, se rendra la semaine prochaine à Kiev et à Moscou pour «renforcer l’engagement américain en faveur de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine». Elle compte en arriver à une solution diplomatique de la crise.