Gabriel Boric: un millénial de gauche gagne l’élection au Chili

SANTIAGO DU CHILI, Chili — Un millénial de gauche qui s’est fait connaître lors de manifestations antigouvernementales a été élu dimanche président du Chili après une campagne contre un politicien de droite comparé à Donald Trump.

Avec 56% des voix, Gabriel Boric a facilement battu par plus de 10 points le législateur José Antonio Kast, qui a tenté en vain de faire peur aux électeurs que son jeune adversaire inexpérimenté mettrait à mal le Chili qui a l’économie la plus stable et la plus avancée d’Amérique latine.

Dans un geste de civilité démocratique qui a contrasté avec la rhétorique polarisante de la campagne, José Antonio Kast a immédiatement reconnu la défaite, publiant sur les réseaux sociaux une photo de lui au téléphone félicitant son adversaire pour son «grand triomphe». Il s’est ensuite rendu personnellement au quartier général de campagne de Gabriel Boric pour le rencontrer.

Pendant ce temps, le président sortant Sebastian Pinera – un milliardaire conservateur – a tenu une vidéoconférence avec le nouveau président Boric pour offrir le plein soutien de son gouvernement pendant les trois mois de transition.

«Je vais être le président de tous les Chiliens», a déclaré Gabriel Boric lors de la brève apparition télévisée avec Sebastien Pinera.

Par The Associated Press