Gala des prix Gémeaux: «C’est comme ça que je t’aime» remporte 10 prix

MONTRÉAL — L’industrie de la télévision a su faire preuve d’autodérision lors du 37e Gala des prix Gémeaux, qui honorent les meilleures productions télévisuelles et numériques francophones. Véronique Cloutier est entrée sur scène en robe noire, après la diffusion d’un sketch dans lequel elle affirme que les galas télévisés sont en déclins.

«Cette année, j’ai hésité avant d’accepter l’animation du gala (…), mais pourtant me voici. Si c’est pour être la mort des galas, je vais en amener une coupe avec moi», a-t-elle dit dans un ton comique lors de son numéro d’ouverture.

Elle a terminé son discours en changeant de cap et en s’assumant pleinement comme animatrice pétillante en performant une chorégraphie sur un refrain musical qui disait «la télé papillonne».

Les séries «Audrey est revenue» et «C’est comme ça que je t’aime», saison 2, ont de bonnes chances de repartir avec plusieurs statuettes, comme elles ont chacune 13 nominations.

La série «C’est comme ça que je t’aime», qui suit la quête criminelle de deux couples de la banlieue de Sainte-Foy, a reçu le trophée pour la meilleure série dramatique. Plutôt, la série écrite par François Létourneau avait été nommée gagnant des catégories meilleure réalisation et meilleurs textes pour une série dramatique ainsi que la production s’étant le plus illustrée à l’étranger.

Du côté de la meilleure série dramatique annuelle, le prix a été remis à la série «Nous».

En début de soirée, «Audrey est revenue» a décroché deux prix. Denis Bouchard a remporté le meilleur premier rôle masculin (comédie) tandis que Florence Longpré a mérité le meilleur premier rôle féminin (comédie).

Avec beaucoup d’humour et un peu de nervosité, Sandrine Bisson a reçu le prix Gémeaux pour du meilleur premier rôle féminin – série dramatique pour la série «Le temps des framboises». «Hugo Dumas a dit que ce serait Marilyn Castonguay,mais je me suis préparé un petit quelque chose quand même», a-t-elle lancé.

France Beaudoin est repartie avec le trophée plaqué or pour la meilleure animation d’une série ou d’un spécial variété grâce à l’émission spéciale du jour de l’an de «En direct de l’univers».

L’ancien chef d’antenne qui a récemment pris sa retraite, Pierre Bruneau, présentait la catégorie «animation magazine de services» dont le prix a été remis à Sébastien Diaz et Bianca Gervais pour «Format familial».

M. Bruneau a été accueilli par une ovation du public qui était présent au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

«Cinquante ans de présence, j’ai l’impression que c’est hier que j’ai commencé et je me dis que ce qui reste ça va passer tout aussi vite, et trop vite même.(…) Merci d’avoir été là année après année, génération après génération. C’est un plaisir de vous retrouver ce soir et je vous retrouverai pour la soirée électorale du 3 (octobre), après un débat un peu, un peu…», a-t-il dit sans terminer sa phrase. Il faisait référence à la cacophonie qui était omniprésente lors du «Face-à-Face» de TVA.

Au milieu de la soirée du gala, les drag queens Rita Baga, Barbada et Mona de Grenoble se sont trémoussées sur des succès québécois tels que «Et cetera» de la chanteuse Gabrielle Destroismaisons, le classique «Provocante» de Marjo ainsi que «Debout» de l’album 22h22 d’Ariane Moffatt.

La série «La tour – saison 2» a reçu le prix Gémeaux de la «meilleure émission ou série d’entrevues ou talk-show». Lors de son discours de remerciement, l’animateur Patrick Huard a mentionné que ce prix conclut bien le rôle d’animateur qui a occupé pendant ses deux saisons. Au printemps dernier, l’on apprenait que Gildor Roy remplacerait Patrick Huard à l’animation de «La Tour».