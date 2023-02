García Luna, ex-ministre mexicain condamné aux États-Unis pour avoir aidé les cartels

NEW YORK — Un ancien membre du cabinet présidentiel mexicain a été reconnu coupable mardi aux États-Unis d’avoir accepté d’importants pots-de-vin pour protéger les violents cartels de la drogue qu’il était chargé de combattre.

Sous haute sécurité, un jury anonyme du tribunal fédéral de New York a délibéré trois jours avant de rendre un verdict dans cette affaire de trafic de drogue impliquant l’ancien secrétaire à la Sécurité publique Genaro García Luna.

Il est le plus haut fonctionnaire mexicain, actuel ou ancien, jamais jugé aux États-Unis.

García Luna, qui a nié les allégations, a dirigé la police fédérale mexicaine et a ensuite été le principal responsable de la sécurité publique de 2006 à 2012. Ses avocats ont déclaré que les accusations étaient fondées sur les mensonges de criminels qui voulaient punir ses efforts de lutte contre la drogue et obtenir des allégements de peine pour eux-mêmes en aidant les procureurs.

L’affaire avait des ramifications politiques des deux côtés de la frontière. L’un des témoignages était une déclaration par ouï-dire selon laquelle l’ancien président mexicain Felipe Calderón cherchait à protéger le chef de file notoire du cartel de cocaïne de Sinaloa, Joaquín «El Chapo» Guzmán, contre un rival majeur. Felipe Calderón a qualifié l’allégation d’«absurde» et de «mensonge absolu».

Les jurés ont également appris que García Luna avait rencontré des politiciens américains de haut niveau et d’autres responsables, qui le considéraient comme un partenaire clé dans la lutte contre les cartels alors que Washington se lançait dans une campagne de 1,6 milliard $ US pour renforcer l’application de la loi mexicaine et endiguer l’arrivée de drogue.

Les Américains n’ont pas été accusés d’actes répréhensibles, et bien que des soupçons aient longtemps tourbillonné autour de García Luna, le procès n’a pas approfondi l’étendue des connaissances des responsables américains à son sujet avant son arrestation en 2019. L’actuel président mexicain Andrés Manuel López Obrador a toutefois clairement suggéré que Washington enquête sur ses propres responsables de l’application de la loi et du renseignement qui ont travaillé avec García Luna pendant l’administration Calderón.

D’anciens passeurs et d’anciens responsables mexicains ont témoigné que García Luna avait pris des millions de dollars en argent comptant du cartel, rencontré de grands trafiquants et tenu les forces de l’ordre à distance.

Il était «le meilleur investissement qu’ils avaient», a déclaré Sergio «El Grande» Villarreal Barragan, un ancien officier de la police fédérale qui a travaillé en parallèle pour des cartels et plus tard en tant qu’activité principale. «Nous n’avons eu absolument aucun problème avec nos activités.»

Lui et d’autres témoins ont déclaré que sous la garde de García Luna, la police avait informé les trafiquants des raids à venir, s’était assurée que la cocaïne pouvait traverser librement le pays, s’était entendue avec des cartels pour attaquer des rivaux et avait rendu d’autres faveurs. Un ancien passeur a déclaré que García Luna avait relayé un document reflétant les informations des forces de l’ordre américaines sur une énorme cargaison de cocaïne saisie au Mexique vers 2007.

García Luna, 54 ans, n’a pas témoigné au procès, bien que sa femme ait pris la parole dans un effort apparent pour présenter leurs actifs au Mexique comme légitimement acquis et typiques de la classe moyenne supérieure, sans être somptueux. Le couple a déménagé à Miami en 2012, lorsque l’administration mexicaine a changé et qu’il est devenu consultant sur les questions de sécurité.

Les avocats de García Luna ont souligné que l’affaire des procureurs s’appuyait sur les témoignages de contrevenants reconnus, sans enregistrements, messages ou trace d’argent documentée pour les corroborer.

«Rien ne confirme ce que ces tueurs, tortionnaires, fraudeurs et trafiquants de stupéfiants épiques ont affirmé à propos de Genaro García Luna», a déclaré l’avocat de la défense César de Castro dans une plaidoirie finale.

García Luna a été reconnu coupable d’avoir participé à une entreprise criminelle continue, passible d’une peine potentielle de 20 ans à la prison à vie ; il a également été reconnu coupable d’autres chefs d’accusation, notamment de distribution de cocaïne et de complot de cocaïne. Le prononcé de sa peine doit avoir lieu le 27 juin.

Extravagances et violences extraordinaires

Le procès a été parsemé d’aperçus de narco-extravagances comme un zoo privé avec un lion, un hippopotame, des tigres blancs et plus encore. Les jurés ont entendu parler de tonnes de cocaïne traversant l’Amérique latine dans des conteneurs d’expédition, des bateaux rapides, des jets privés, des avions, des trains et même des sous-marins.

Et il y avait des rappels horribles de la violence extraordinaire que ces drogues alimentaient.

Des témoins ont décrit des meurtres et des enlèvements de cartels, y compris un enlèvement supposé de García Luna lui-même. Il y a eu des témoignages sur des policiers massacrés et des rivaux du monde de la drogue démembrés, dont la peau était enlevée, et suspendus à des ponts alors que des factions du cartel se battaient tout en achetant la protection de la police.

Des témoins ont évoqué des réunions tenues par García Luna avec des chefs de cartel dans divers lieux, comme une maison de campagne et un lave-auto. Ils ont soutenu que l’accusé recueillait des boîtes et des sacs remplis d’argent de la drogue dans des refuges, un entrepôt rempli de cocaïne et un restaurant chic de Mexico.

Un ancien passeur, Óscar «El Lobo» Nava Valencia, a déclaré avoir personnellement entendu García Luna et un haut responsable de la police de l’époque dire qu’ils «seraient avec nous» lors d’une réunion avec les associés de Guzman au milieu d’une guerre civile du cartel. Cette rencontre a coûté à elle seule 3 millions $ US au gang de la drogue, selon Nava Valencia.

García Luna a été arrêté après que des témoignages sur sa prétendue corruption ont émergé lors du procès très médiatisé de Guzman il y a environ quatre ans.

L’ancien avocat fait également face à divers mandats d’arrêt mexicains et à des accusations liées à des contrats technologiques gouvernementaux, à des contrats de prison et à l’opération ratée américaine «Fast and Furious» sur des soupçons selon lesquels des armes à feu se rendaient illégalement des États-Unis aux cartels de la drogue mexicains. Le gouvernement mexicain a également intenté une action civile contre García Luna et ses associés ainsi que ses entreprises présumées en Floride, cherchant à récupérer 700 millions $ US que le Mexique prétend qu’il a obtenu grâce à la corruption.

Le président López Obrador a fait le point sur le procès de New York lors de ses conférences de presse quotidiennes, qualifiant García Luna de corrompu, mais notant qu’il appartenait au jury de décider s’il était coupable.

— Avec des informations de María Verza d’Associated Press, depuis Mexico.