Garde côtière canadienne: arrivée du NGCC Gabarus Bay dans la flotte de sauvetage

BURGEO, T.-N.-L. — La Garde côtière canadienne accueille le NGCC Gabarus Bay dans sa flotte à la station de bateaux de sauvetage de Burgeo, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Ce navire de recherche et de sauvetage à grand rayon d’action est conçu, équipé, et doté d’un équipage pour répondre aux besoins des marins ayant besoin d’aide en mer.

Le NGCC Gabarus Bay, le treizième bateau de recherche et sauvetage accepté par le gouvernement du Canada, et a été livré à Burgeo en avril dernier. Ce navire est l’un des 20 nouveaux bateaux de recherche et de sauvetage qui seront mis en service par la Garde côtière canadienne qui opéreront jusqu’à 100 milles marins de la côte et seront prêts à intervenir dès la réception d’une alerte.

Chaque année, la Garde côtière canadienne répond à plus de 6000 appels d’assistance maritime. Au cours d’une journée moyenne, elle coordonne la réponse à 19 incidents de recherche et de sauvetage, assiste 68 personnes et sauve 18 vies.

Les nouveaux bateaux de recherche et de sauvetage sont construits par le Chantier naval Forillon, de Gaspé, et par Hike Metal Products, de Wheatley en Ontario.

Le NGCC Gabarus Bay comprend un équipage de quatre personnes.