Garde d’enfants à 10 $: la ministre de la Famille demande le plan des conservateurs

OTTAWA — La ministre de la Famille Karina Gould approuve le changement de cap de plusieurs premiers ministres conservateurs provinciaux concernant les accords de garde d’enfants à 10 $ par jour qu’Ottawa a négociés. Certains d’entre eux ont tout de même été parmi les derniers à les signer.

Maintenant, la ministre affirme qu’ils doivent pousser le chef conservateur fédéral Pierre Poilievre à expliquer s’il maintiendrait ces accords en place.

«Ils devraient probablement demander à leur homologue fédéral du Parti conservateur du Canada quelle est sa position», dit-elle.

Entre juillet 2021 et mars 2022, le gouvernement fédéral a signé des ententes avec chaque province et territoire qui réduiraient de moitié les frais de garde d’enfants au cours de l’année et à une moyenne de 10 $ par jour d’ici cinq ans. Le budget 2021 a prévu 30 milliards $ sur cinq ans pour le plan.

M. Poilievre ne s’est pas engagé à honorer les accords. Lors de la dernière élection, les conservateurs dirigés par la chef de l’époque, Erin O’Toole, ont fait campagne sur la promesse de respecter les accords — qui n’étaient pas encore tous signés — pendant un an seulement. Par la suite, les conservateurs ont dit que le programme serait éliminé progressivement au profit d’un crédit d’impôt ciblant les familles à faible revenu.

Plusieurs premiers ministres ont utilisé ou utilisent les accords dans leur campagne à leur réélection, y compris la chef du Parti conservateur uni Danielle Smith en Alberta, une province qui devrait entrer en campagne électorale d’un jour à l’autre.

En décembre 2021, avant de devenir première ministre, Mme Smith a écrit un éditorial dans le Calgary Herald, qualifiant l’accord de garde d’enfants que vient de signer avec Ottawa par son prédécesseur, Jason Kenney, un échec du conservatisme. Elle a dit alors qu’il valait mieux laisser l’argent entre les mains des parents pour qu’ils décident directement comment le dépenser.

«En pratique, cela donne à Ottawa un contrôle total sur la façon dont nous assurons la garde d’enfants», a-t-elle écrit.

Mme Smith fait maintenant face à une course serrée contre le NPD de l’ancienne première ministre Rachel Notley lors du prochain vote provincial, en particulier pour les sièges autour de Calgary.

La première ministre albertaine a récemment publié une vidéo de campagne dans laquelle elle s’engage à ce qu’un gouvernement du Parti conservateur uni réélu fasse en sorte que «tous les Albertains aient accès à des garderies à 10 $ par jour d’ici 2026».

Elle a ajouté qu’ils sont fiers de l’accord conclu avec Ottawa, qui comprend le financement de places en garderie privée et sans but lucratif.

L’inclusion des deux était un point de friction pour l’Alberta lorsque le gouvernement libéral a dévoilé un plan pour la première fois.

Une initiative fédérale

Dans une entrevue avec La Presse Canadienne, la ministre Gould a déclaré que sans le leadership d’Ottawa, «il n’y aurait pas eu d’initiative de garde d’enfants à travers le Canada dans aucune de ces provinces».

«Soyons clairs. En Alberta, les 3,8 milliards $ qui sont là pour les familles proviennent du gouvernement fédéral. Nous n’avons pas encore vu la province de l’Alberta mettre de l’argent sur la table pour la garde d’enfants», rappelle-t-elle.

Le porte-parole du Parti conservateur uni, Dave Prisco, a déclaré que le gouvernement «préconisait et insistait» sur un modèle qui soutient le choix parental. Il a ajouté qu’il dépenserait plus de 1 milliard $ pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants, dont plus de 850 millions $ dans le cadre de l’accord avec Ottawa.

Mme Gould a insisté sur le fait que les Canadiens savent qu’«il s’agit d’une initiative fédérale» à laquelle les provinces doivent adhérer — mais tous les dirigeants provinciaux et territoriaux ne l’ont pas explicitement précisé.

Le gouvernement du Manitoba a publié une publicité sur les réseaux sociaux plus tôt ce mois-ci vantant les services de garde d’enfants à 10 $ par jour qui ne mentionnait pas Ottawa — bien qu’un porte-parole du gouvernement ait déclaré qu’il faisait cette référence «dans certaines de ses publicités», y compris dans les publicités à la radio et sur le site Web auquel renvoient les annonces.

Un objectif électoral?

Un document obtenu en vertu de la Loi sur l’accès à l’information montre que le gouvernement du Manitoba a dépensé un peu plus pour promouvoir des services de garde d’enfants abordables qu’il en a dépensé pour les chèques postés aux ménages de la province, destinés à aider les résidents à lutter contre l’inflation. Un document séparé montre que 500 000 $ ont été affectés à la campagne de garde d’enfants.

Alors que la province soutient qu’une telle publicité est nécessaire pour informer les résidents sur les soutiens accessibles, les critiques affirment que l’argent public est dépensé pour augmenter les chances de la première ministre Heather Stefanson de remporter les élections provinciales contre le NPD cet automne.

Mme Stefanson est récemment apparue aux côtés du premier ministre Justin Trudeau pour promouvoir la façon dont l’accord entraînerait une réduction des coûts à une moyenne de 10 $ par jour d’ici ce mois-ci, avant son objectif de 2026.

Atteindre cet objectif d’ici la fin de cette année était une promesse de campagne que le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, a également déployée lorsque ses progressistes-conservateurs se sont présentés à la réélection ce printemps, affirmant qu’ils étaient parmi les premiers à signer un accord.

Il a associé cet engagement à des promesses de construire davantage de garderies et de recruter plus de travailleurs.

Mme Gould a déclaré que de telles mesures montrent que les conservateurs provinciaux comprennent les avantages économiques et sociaux du programme national de garde d’enfants.

Vers un programme dans la loi

Les conservateurs fédéraux, quant à eux, marchent sur la bonne voie en la matière. Leurs députés ont voté en faveur de l’envoi d’un projet de loi libéral sur la garde d’enfants pour qu’il soit étudié en comité de la Chambre des communes. Le projet de loi consacrerait le financement à long terme du programme national de garde d’enfants dans la loi.

M. Poilievre dit qu’il voulait voir les résultats du programme et croit qu’il faut offrir des soutiens aux parents, «quels que soient les choix qu’ils font».

La députée ontarienne Michelle Ferreri, porte-parole des conservateurs au Parlement en la matière, a refusé une demande d’entrevue.

Mais lors d’une audience en commission, elle a affirmé que le plan existant n’était pas universel, affirmant que certaines dispositions en matière de garde d’enfants — telles que les garderies à domicile ou les familles qui dépendent de nounous ou d’une famille élargie pour s’occuper de leurs enfants — sont laissées de côté.

Les conservateurs ont également soulevé des inquiétudes concernant une pénurie de places en garderie à travers le pays.

Mme Ferreri a également indiqué lors d’une audience d’un comité que même si les libéraux tentaient de «dépeindre les conservateurs comme anti-garderies… rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité».

Un plan conservateur

Kate Harrison, vice-présidente de Summa Strategies et militante du parti, a déclaré que les conservateurs sont en mesure de proposer des solutions en ce qui concerne les problèmes d’admissibilité — et qu’ils peuvent proposer de nouvelles idées avec leur propre version d’un plan de garde d’enfants.

La stratège de campagne de longue date Melanie Paradis était d’accord, affirmant qu’il sera crucial de proposer un plan pour offrir des services de garde abordables.

Elle a dit que c’est l’une des politiques les plus importantes que le parti devra présenter aux Canadiens alors qu’ils font face à une crise du coût de la vie qui comprend des frais de garde élevés.

Mais M. Poilievre peut-il se permettre d’abandonner les accords actuels comme M. O’Toole l’a fait en 2021? Mmes Paradis et Harrison ont convenu qu’il était déjà trop tard.

Shachi Kurl, directrice générale de l’Institut Angus Reid, qui publie des recherches sur l’opinion publique, a cité les déclarations des premiers ministres conservateurs comme un exemple de dirigeants adoptant un programme qui, selon eux, est populaire auprès des familles de travailleurs plutôt que de donner la priorité aux préférences idéologiques concernant le choix parental et la taille du gouvernement.

M. Poilievre devra décider dans quelle direction aller, suggère-t-elle.

«Voudra-t-il être l’idéologue ? Ou voudra-t-il passer là où se trouvent les votes ?» dit-elle.

— Avec des informations de Steve Lambert à Winnipeg.