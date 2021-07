Garderies: des pressions nécessaires sur certaines provinces, selon Trudeau

MONCTON, N.-B. — Le premier ministre Justin Trudeau croit que des militants, des syndicats et des groupes familiaux devront faire pression sur certaines provinces pour qu’elles adhèrent au programme national de garderies de son gouvernement.

M. Trudeau a fait ces commentaires lors d’une conférence de presse mardi à Moncton, au Nouveau-Brunswick, après qu’on lui eut demandé pourquoi le gouvernement progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick n’avait pas encore accepté de s’y joindre.

Le premier ministre a affirmé que des provinces ayant des «vues similaires» telles que la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique avaient agi rapidement pour accepter des centaines de millions de dollars du fédéral afin de créer des milliers de places en garderie subventionnées.

La Nouvelle-Écosse est devenue, à la mi-juillet, la deuxième province à signer l’accord, lui permettant de recevoir 605 millions de dollars d’Ottawa pour réduire les frais de services de garde à 10 dollars par jour d’ici cinq ans.

Par ailleurs, l’Île-du-Prince-Édouard est devenue, plus tard en après-midi, la troisième province à signer un accord pour l’implantation d’un programme de service de garde à 10 $ par jour en moyenne pour les enfants de moins de six ans. Il s’agit d’une baisse de 50 % par rapport au prix moyen actuel dans la province.

Justin Trudeau en a fait l’annonce aux côtés du premier ministre Dennis King à Charlottetown. Selon les détails de l’entente, le service doit être implanté d’ici trois ans. Le nouveau programme devrait également entraîner la création de 450 nouvelles places.

À Moncton en matinée, Justin Trudeau a dit espérer que toutes les provinces signeront l’accord, mais que certaines devront subir des pressions avant d’accepter de prendre l’argent.

«Il faudra, dans certains cas, des pressions de la part d’activistes locaux, de syndicats et de groupes familiaux pour dire: ‘‘regardez, le gouvernement fédéral a des milliards de dollars pour la garde d’enfants à travers le pays’’», a soutenu le premier ministre.

En plus des trois provinces qui ont déjà adhéré au programme, le territoire du Yukon aurait lui aussi déjà signé une entente, a confirmé M. Trudeau. Dans le cas du Québec, on s’est prévalu du droit de retrait avec compensation financière puisqu’un système de services de garde à faible coût existe déjà.

L’effet de la pandémie

En conférence de presse à Charlottetown, en après-midi, Justin Trudeau a soutenu que des discussions avaient été entamées avec les provinces dès 2017 par le ministre de la Famille Ahmed Hussen.

On aura toutefois eu besoin de la COVID-19 pour accélérer le processus, selon le premier ministre.

«Ça prenait la pandémie pour que ce ne soit pas juste une priorité pour le gouvernement libéral ou les provinces, mais pour que ce soit aussi une priorité pour le milieu des affaires, pour que les économistes comprennent ce que les femmes, les familles et les premiers ministres progressistes savaient depuis longtemps», a-t-il déclaré.

Justin Trudeau n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler que jusqu’ici, des ententes ont été signées avec des gouvernements provinciaux libéraux, néo-démocrates et progressistes-conservateurs.

«Ça démontre à quel point on peut et on doit travailler ensemble au-delà des lignes partisanes», a-t-il conclu.