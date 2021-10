Garderies familiales: hausse de 30%; les responsables parlent de «petit miracle»

MONTRÉAL — C’est finalement une subvention haussée de 30 % pour 2019-2023 que toucheront les 10 000 responsables de services de garde en milieu familial syndiquées à la CSQ.

«C’est du jamais vu. On n’a jamais vu ça. Donc, enfin… Si on ne croyait pas au père Noël, là on peut se dire qu’on croit à ce petit miracle-là», s’est exclamée lundi la présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance, affiliée à la CSQ, Valérie Grenon.

D’ailleurs — fait qui n’est pas fréquent — l’annonce a été faite en conférence de presse par deux ministres du gouvernement Legault, Sonia LeBel, du Conseil du trésor, et Mathieu Lacombe, de la Famille, assis aux côtés de la dirigeante syndicale.

Mme Grenon n’a pas ménagé les qualificatifs: «fierté immense» de ses membres, «une vraie tape dans le dos», «enfin reconnues», «on vient de donner un coup de barre sérieux» aux services de garde en milieu familial, etc.

L’annonce gouvernementale et syndicale apporte une bouffée d’air frais, dans un contexte où plusieurs services de garde éducatifs en milieu familial avaient fermé leurs portes, ces dernières années. «On était en hémorragie dans le réseau», a illustré Mme Grenon.

Le gouvernement Legault et la fédération de la Centrale des syndicats du Québec espèrent ainsi convaincre certaines des travailleuses qui avaient fermé les portes de leur service de garde en milieu familial de les rouvrir, voire d’en attirer de nouvelles, grâce à cette entente.

Par exemple, une responsable qui a six enfants dans son service de garde familial verra son revenu net passer de 38 000 $ à 44 000 $, a précisé la ministre LeBel.

La grève en 2020, puis l’entente

Les 10 000 responsables de services de garde en milieu familial de la CSQ avaient débrayé en septembre 2020, avant d’en venir à une entente de principe. La rémunération était justement au coeur du litige.

Ces travailleuses ne sont pas rémunérées à l’heure, puisqu’il s’agit de travailleuses autonomes. Elles touchent une subvention du ministère de la Famille pour leur service de garde éducatif à domicile.

Par le biais de l’entente de principe proprement dite, ces travailleuses touchaient déjà des augmentations de 12 %. Pour le reste, les parties avaient convenu de confier l’analyse des tâches et de la situation fiscale des responsables de service de garde en milieu familial à un comité. C’est avec la conclusion de ce comité qu’on en arrive à une augmentation de la subvention de «plus de 30 %».

«C’est une entente exceptionnelle, historique», s’est exclamée la ministre LeBel.

«Lors des dernières négociations l’an dernier, je l’ai dit: c’est vrai que les responsables de services de garde en milieux familiaux ne gagnaient pas assez; c’est vrai qu’elles méritaient une augmentation importante de leur revenu», a affirmé pour sa part le ministre Lacombe.