Garderies familiales: le syndicat demande l’intervention d’un arbitre

MONTRÉAL — Le syndicat des responsables de services de garde en milieu familial souhaite qu’un arbitre tranche pour déterminer la rémunération de leurs membres, et il est prêt à suspendre ses moyens de pression si le gouvernement accepte son offre.

Une grève générale illimitée devrait commencer lundi, et encore dimanche après-midi, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) décrivait l’offre salariale du gouvernement comme étant «insultante, méprisante et déconnectée».

Selon le syndicat, le gouvernement offre aux responsables une subvention de 12,83 $ l’heure, alors que le syndicat réclame au minimum 16,75 $ l’heure.

Ainsi, pour éviter la grève, la FIPEQ-CSQ propose au ministre de nommer un tiers indépendant pour trancher sur la question de la subvention.

Le syndicat a confiance que l’arbitre leur donnera raison.

«Nous, ce qu’on veut, c’est qu’un tiers tranche […] Nous, on est sûrs de nos calculs, a déclaré la présidente de la FIPEQ-CSQ Valérie Grenon, en conférence de presse virtuelle. Si lui [le ministre] est prêt à embarquer là-dedans, on va signer une entente cet après-midi ou ce soir et on va arrêter le mouvement de grève qui débuterait demain matin.»

M. Lacombe devait réagir au cours de l’après-midi, selon son attaché de presse.

La Fédération avait annoncé plus tôt l’annulation de sa conférence de presse prévue dimanche matin «en raison de progrès effectués à la table de négociation».

La FIPEQ représente 10 000 responsables de services de garde en milieu familial (RSE). Celles-ci avaient terminé vendredi leur grève tournante qui avait commencé le 1er septembre, touchant l’ensemble du Québec région par région. Elles se préparaient maintenant pour une grève générale illimitée, dès cette semaine, à défaut d’une entente avec le gouvernement.

Une quarantaine de rencontres de négociation ont eu lieu entre le ministère de la Famille et la Fédération des intervenantes en petite enfance (FIPEQ) de la CSQ depuis mars 2019. Les discussions étaient toutefois au ralenti depuis la fin du mois de juin, mais elles ont repris de façon plus intensive ce week-end.

La rémunération est le principal point en litige, ainsi que l’accueil d’enfants ayant des besoins particuliers et une compensation pour le fait de devoir remplir le «dossier de l’enfant» et rencontrer les parents à cet effet.

Les responsables de services de garde en milieu familial ne sont pas rémunérées à l’heure. Elles touchent plutôt une subvention du ministère de la Famille pour offrir le service à leur domicile. Cette subvention est prévue dans une entente de services, qui fait présentement l’objet de la négociation.

Leur deuxième source de revenus est la contribution parentale, soit 8,35 $ par enfant par jour, de laquelle elles touchent 7 $.