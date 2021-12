Garderies: Justin Trudeau s’apprête à faire une annonce avec Blaine Higgs

FREDERICTON — Le premier ministre Justin Trudeau s’apprête à faire une annonce concernant les garderies et la petite enfance ce matin avec le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs.

Les libéraux fédéraux ont annoncé ce printemps qu’ils dépenseraient 30 milliards de dollars sur cinq ans pour réduire les frais de garde d’enfants à une moyenne de 10 $ par jour dans tout le pays, pierre angulaire d’une initiative visant à aider les familles et à relancer l’économie.

Le plan exige que les provinces et les territoires s’y engagent, et le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest sont les seuls à ne pas avoir conclu d’entente avec le gouvernement fédéral.

Jason Kenney a été le plus récent premier ministre à conclure un accord avec Justin Trudeau.

Cet accord bilatéral permettra à Ottawa de fournir 3,8 milliards de dollars en financement à l’Alberta au cours des cinq prochaines années.

Les frais de garde d’enfants seront réduits de moitié à partir de l’année prochaine et ramenés à une moyenne de 10 $ par jour d’ici 2026 dans la province des Prairies.