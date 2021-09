Gare aux fausses demandes d’exemption au vaccin, prévient le collège des médecins

TORONTO — Le Collège des médecins et chirurgiens de l’Ontario exhorte ces professionnels de la santé à faire preuve de discernement et de prudence lorsqu’ils accordent des exemptions médicales à la vaccination contre la COVID-19.

Cet appel intervient alors que le gouvernement ontarien a annoncé mercredi l’entrée en vigueur en septembre d’une preuve vaccinale pour accéder à des services non essentiels. Le système prévoit toutefois des exceptions pour ceux qui auraient obtenu une exemption médicale à la vaccination.

La directrice du collège, Nancy Whitmore, soutient que l’organisme a déjà entendu parler de demandes d’exemptions médicales sans fondement et elle demande aux médecins de ne pas céder à ses requêtes.

Elle rappelle qu’il y a très peu de raisons médicales légitimes de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19. On parle d’allergie sévère à une dose précédente, confirmée par un allergologue, et d’un diagnostic de myocardite ou de péricardite après avoir reçu un vaccin à ARNm. Or, ces cas sont extrêmement rares, souligne la docteure Whitmore.

Le nombre d’infections quotidiennes n’a cessé d’augmenter ces dernières semaines en Ontario: 865 nouveaux cas ont été signalés jeudi. La province a également dénombré 14 nouveaux décès liés au virus.

Le ministère de la Santé précise que 80 % de ces nouveaux cas concernaient des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu.

Les données du gouvernement montrent que 320 Ontariens sont actuellement hospitalisés en raison de la COVID-19, dont 162 aux soins intensifs et 105 sous respirateur, en hausse de neuf depuis la veille.

Environ 83 % des Ontariens âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19 et 76,6 % sont complètement vaccinés.

La Ville de Toronto a d’ailleurs annoncé le déploiement de «vaccinobus», pour rejoindre les citoyens dans leur milieu. Le maire John Tory a annoncé que la Ville et la santé publique font équipe avec la société des transports de Toronto et les services paramédicaux pour augmenter les taux de vaccination dans la métropole.

Des vaccinobus se rendront dans les zones à forte circulation piétonnière, y compris près des stations de métro. Plusieurs de ces cliniques mobiles seront déployées dans le secteur portuaire de Toronto et dans d’autres quartiers pendant ce long week-end de la fête du Travail, alors que les cours en personne reprennent progressivement dans les écoles, les collèges et les universités.