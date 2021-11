Gaspésie: hausse appréciable du tourisme de juin à septembre 2021 par rapport à 2019

MONT-JOLI, Qc — L’une des régions du Québec les plus prisées des touristes en été, la Gaspésie, a accueilli plus de 500 000 visiteurs entre juin et septembre inclusivement, selon des données compilées et publiées par Tourisme Gaspésie.

L’organisme qui regroupe 700 entreprises et organismes œuvrant dans l’industrie du tourisme a observé que l’achalandage était en progression constante dans la région depuis 2015, avant que la crise de la COVID-19 ne vienne freiner la croissance en 2020, même si les mois de juillet et d’août de l’an dernier ont surpassé les attentes.

La saison 2021 se conclue avec une performance légèrement supérieure à celle de 2019. En effet, le taux d’occupation combiné pour juin à septembre derniers s’est situé à 72,5 %, supérieur de 3,6 % à celui de 2019. De plus, des gains ont été observés en ce qui a trait à l’allongement de la saison avec une hausse des taux d’occupation de 4,5 % en juin et juillet de même que de 5 % en septembre.

Tourisme Gaspésie signale qu’un sondage réalisé auprès des entreprises touristiques de la région permet de constater une hausse, parfois forte, de l’achalandage et du chiffre d’affaires chez la majorité des répondants. Parmi les entreprises sondées, 93 % qualifient la saison de bonne ou d’excellente.

Joëlle Ross, directrice générale de Tourisme Gaspésie, explique que les entreprises sont nombreuses à investir dans le développement et le renouvellement de leur offre, malgré le contexte d’incertitude et les défis, dont celui de la pénurie de main-d’œuvre. À son avis, le dynamisme du milieu touristique représente un atout majeur pour la destination gaspésienne et pourrait inciter les Québécois à revenir visiter la région.

Tourisme Gaspésie procède présentement à la promotion hivernale de la région et la préparation de la prochaine campagne de promotion en vue de la saison printemps-été 2022 aura lieu au cours des prochains mois.

Il est probable que la réouverture de la frontière terrestre des États-Unis incitera de nombreux Québécois à retourner en vacances aux États-Unis l’an prochain, mais la Gaspésie espérera une compensation avec une hausse du nombre de visiteurs en provenance des États-Unis, des autres provinces canadiennes et même de l’Europe.