Gaspésie: réouverture lundi de certaines activités offertes au parc Forillon

GASPÉ,, Qc — Le majestueux parc national Forillon, en Gaspésie, ouvrira au public lundi prochain, mais le gouvernement du Canada qui le gère ne permettra pas d’y faire de camping avant le 21 juin.

Les activités qui pourraient mettre en contact les visiteurs et les employés du parc national Forillon n’auront pas lieu non plus.

Plusieurs sentiers seront néanmoins accessibles à compter de lundi, tout comme les aires de fréquentation diurne, incluant les espaces verts, les aires de pique-nique et les plages de même que le quai de Grande-Grave.

Parcs Canada redonnera accès aux véhicules aux routes secondaires menant aux secteurs Sud et Nord ainsi qu’aux stationnements le long des routes sillonnant le parc.

Le parc Forillon, situé tout juste au nord de Gaspé, couvre un territoire de 245 kilomètres carrés, incluant une bande marine de plus de 150 mètres de largeur. Il est réputé pour la richesse de ses phénomènes géologiques, notamment pour ses fossiles datant de 500 millions d’années.

On peut aussi y voir la seule batterie côtière de la Seconde Guerre mondiale entièrement préservée et accessible au public au Québec: Fort-Péninsule, inaugurée en 1942.

Parcs Canada ne procèdera lundi qu’à la réouverture de certains de ses sites; la situation variera selon les diverses régions du pays.